A londoni Aldiban 4300 forintnyi órabért fizetnek

Az Aldi lett a legjobban fizető szupermarket az Egyesült Királyságban, a dolgozók februártól átlagosan 9,4 fontos, vagyis a mostani 400 forintos árfolyamon több mint 3700 forintos órabért kapnak. A kiemelt forgalmú londoni üzletekben pedig 10,9 font, azaz több mint 4300 forint lesz az óránkénti kereset, írja a napi.hu. Aki legalább három éve dolgozik a cégnél, az 10,41 fontos, ezen belül Londonban 11,15 fontos órabért kaphat (ez 4100 és 4400 forintnak felel meg).

A Lidl majdnem ugyanennyire bőkezűen fizeti a dolgozóit: az ősszel bejelentett bérek szerint idén 9,3-10,75 fontos órabéreket fizetnek.

A két cég Magyarországon is jól fizető vállalatok közé tartozik, sőt: ha az órabérekben nem is veszik fel a versenyt a britekkel, egy mutatóban még jobban is állnak.

Az Aldinál a heti 40 órát dolgozó bolti eladók bére januártól közel 323-363 ezer forint – a cégnél töltött idő előrehaladtával ez az összeg nő –, míg egy hároméves munkaviszonnyal rendelkező Lidl-eladó 313-350 ezer forintot, pótlékokkal együtt 358-380 ezer forintot kaphat. Ez azt jelenti, hogy a magyar Aldikban óránként 2000-2300 forintot, míg a Lidlekben 2000-2400 forintot lehet keresni.

Hogy miért jobb mégis a diszkontok magyar dolgozóinak a helyzete? Mert a brit kollégáik a minimálbérnél alig kapnak magasabb fizetést, órabérük a legjobb esetben sem haladja meg 30 százalékkal a minimálbért (ami idén tavasztól óránként 8,72 font lesz). Ezzel szemben a magyar diszkontokban dolgozók az ez évtől 161 ezer forintos minimálbér kétszeresét keresik meg.