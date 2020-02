Az autók és tévék piacán is érezni lehet majd a koronavírust

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Az autógyártás szenvedheti meg leginkább az új típusú koronavírus okozta járványt az ipari ágazatok közül a világ egyik leghíresebb tanácsadó cégének elemzése szerint - írja az MTI. A Boston Consulting Group (BCG) elemzői úgy látják, hogy Kína központi szerepe miatt az autógyártásban rendkívül gyors és mélyreható következményekkel jár a vírus terjedése.

A járvány gócpontjában, Hupej tartományban a többi között a Honda, a Nissan, a General Motors és a Renault üzemeltet gyárat helyi partnerekkel együttműködve. Valamennyi céget együttvéve

13 autógyár működik a tartományban.

Ezekben tavaly 1,987 millió autót vagy egyéb - 6 tonnánál kisebb saját tömegű - gépjárművet gyártottak, ami a teljes kínai termelés 8 százaléka. Hupej az autóipari beszállítók körében is kedvelt telephely, a tartományban az ágazat több mint 700 vállalata folytat termelést, főleg exportra.

Azonban a járvány miatt nemcsak Hupejben akadozik a gyártás. A BCG elemzése szerint a kínai autóipar több mint 60 százalékát sújtják közvetlenül a koronavírushoz köthető korlátozások, fennakadások.

A nemzetközileg összehangolt gyártási hálózatokat tekintve a kínai beszállítók kiemelten fontosak. Ezt jelzi, hogy egyedül a kormánykerekek exportja 5,6 milliárd dollárt (1740 milliárd forint) tett ki tavaly, a fékrendszereké pedig 5,5 milliárd dollárt. A cégek ugyan rendelkeznek raktárkészletekkel - amelyek jellemzően 45 munkanapra elegendőek -, de

a járvány elhúzódása világszerte súlyos ellátási nehézségekhez vezethet, és százmillió dolláros nagyságrendű bevételkiesést okozhat az ágazatban.

Az autóipar mellett az LCD tévék piacára is hatással lehet a Kínában már több mint 72 ezer embert megfertőző vírus, ugyanis ahogy a Hvg.hu az IHS Markit piackutató cég elemzése alapján írja, Vuhanban több LCD paneleket gyártó cég is működik. A világ LCD kijelzőinek 55 százalékát Kínában gyártják, vagy hát gyártanák, ha nem állt volna le a járvány miatt a termelés több gyárban is. Mindez ahhoz vezethet, hogy drágábbak lesznek az LCD tévék, legalább addig, amíg helyre nem áll a termelés. A járvány az egész világgazdaságra komoly hatással lesz, áradásul pont akkor jött, amikor amúgy stabilizálódni látszott a globális gazdaság.