Minden eddiginél durvább propagandaköltés várható: 150 milliárdos keretmegállapodást írtak alá

A korábbiakhoz képest is vastagon fogott a kormány ceruzája, amikor aláírta a legutóbbi kommunikációs keretmegállapodást: az állami megrendeléseket összefogó Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH)

50 milliárd forint értékben szerződött, de a szerződés kétszer megújítható, azaz a tényleges keret nettó 150 milliárd forint

– írja a G7. A megállapodást karácsony előtt írták alá, de csak a napokban került fel a közbeszerzési rendszerbe.

Az NHOH-t elméletileg azzal a céllal hozták létre, hogy olcsóbbá váljon az állami szervezetek kommunikációja: első körben évi 40 milliárdról akarták lefaragni 25-re, ez azonban mint látható, egyáltalán nem sikerült. Az első év diszkrétebb költései után trükköket vezettek be a szerződés megújítására a keret kifogyása esetén, így végeredményben a lap számításai szerint

kicsit több mint négy év alatt 190 milliárd ment el kormánypropagandára

és egyéb állami kommunikációra, azaz évi 45, több mint amiről a spórolás indult. Mostanra úgy tűnik, beismerték a vereséget, és már az eredeti szerződéses összeg is nagyobb, mint a korábban még sokallt 40 milliárd forint.

Az állami kommunikációs közbeszerzések fő nyertesi egy ideig a Rogán Antal szomszédjaként ismertté vált Csetényi Csaba és az azóta áfacsalással megvádolt Kuna Tibor voltak, de ők aztán kiestek a pikszisből, azóta egy Balásy Gyula nevű titokzatos figurát gazdagítanak a keretszerződések. Balásy cégei, a New Land Media és a Lounge Design olyan ütemű bevételnövekedést tudnak felmutatni, hogy azt még Mészáros Lőrinc is irigykedve nézheti, 2018-ban már közel 60 milliárd forint volt az együttes árbevételük. Ebből 11 milliárd lett az adózott eredmény. A papírforma folytatódik, a friss keretmegállapodást is a Lounde Design – New Land Media páros nyerte; ha sikerül tartani az eddigi profitrátát, akkor a mostani 150 milliárdból több mint 27 milliárd maradhat Balásy Gyula zsebében.