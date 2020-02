Svédországból teljesen eltűnhet a készpénz

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

E-koronát, azaz digitális pénzt kezdett el tesztelni Svédország központi bankja, a Riksbank. A Reuters azt írja, hogy a svéd jegybank ezzel a lépéssel még közelebb került a világ első teljes egészében digitális valutájához.

Az e-korona forgalomba hozásával teljesen hétköznapi tranzakciókat akarnak szimulálni, egy digitális pénztárcával fognak különböző műveleteket végezni: fizetéseket lebonyolítani, előleget levonni, stb.

Hasonló kezdeményezések az Egyesült Királyságban, az eurozóna több országában, Japánban és Svájcban is elindultak már. A digitális valuta tulajdonképpen hagyományos pénznek tekinthető, nem úgy mint például a bitcoin, amit nem egy állam vezetett be, ezért a működésmechanizmusa is eltér a hagyományos fizetőeszközökétől.

A 10 milliós észak-európai országban minden adott a készpénzzel való leszámoláshoz: jól működő és robusztus kártyarendszer, fejlett internet-infrastruktúra, népszerű mobilapplikáció, támogató jogi környezet és az elektronikus fizetésekkel kapcsolatos általános társadalmi bizalom. Ennek fényében nem is meglepő, hogy Svédországban a bruttó hazai termék arányában mérve a készpénzállomány 1 százalékot tesz ki, miközben az egyéb európai országokban ez az arány 10 százalék körüli (Magyarországon 13 százalékos), az Egyesült Államokban pedig 8 százalékos.

Egy felmérés szerint a 18-24 éves svédek 95 százaléka csak elektronikus fizetési módokat használ (kártya, internetes fizetés, mobilapplikáció, illetve egyre gyakrabban beültetett mikrochipek) és a cégek is egyre gyakrabban tesznek ki olyan táblát a bejárat mellé, hogy készpénzt nem fogadnak el (amire az egyéb európai jogrendszerekkel ellentétben a svéd jog szerint lehetőségük is van). Egyes kutatások szerint Svédországban 2023-ra eltűnhet a gazdaságból a készpénz.