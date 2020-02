Bayer Zsolt szerint börtönbe kellene zárni a feleségéről író újságírót

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Jobb helyeken ezért ezeket a gazembereket börtönbe zárnák. Világos?

– ezzel zárta a Magyar Nemzetben szerdán megjelent publicisztikáját Bayer Zsolt, az egyik ember pedig, akinek szerinte rács mögött lenne a helye, Élő Anita, a Válasz.hu újságírója. Bayer azért küldené börtönbe az újságírót, mert az szerinte rágalmazó cikket írt a feleségéről, Bayerné dr. Matusovits Andreáról, az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) vezetőjéről.

Élő a Válasz Online-on megjelent, elég szövevényes cikksorozatában azt írja, hogy az Országos Vérellátó Szolgálat versenyeztetés nélkül kötött szerződést két céggel a vérplazma eladásáról, a kiírást és a szerződést pedig az OVSZ az újság adatigénylése ellenére sem adta ki.

A Válasz.hu korábban azt írta, hogy egy olyan cég, a Vascular Plazma Kft. nyerte az OVSZ előző vérplazmatenderét, amelynek akkori tulajdonosai ugyanúgy a szegedi orvosi karon végeztek, mint az akkor az OVSZ főigazgató-helyetteseként dolgozó Bayerné. A másik nyertes egy multinacionális cég, az Octapharma volt Ez a tender 2019 nyarán lejárt, a szolgálat viszont nem írt ki új tendert, hanem 2022 nyaráig szerződést kötött ezzel a két céggel. Ekkor már Bayerné dr. Matusovits Andrea volt a vérellátó főigazgatója. A Vascular Plazmát pedig időközben megvette egy japán cég. A Válasz cikke azt is írja, hogy az OVSZ a világpiaci ár alatt árulja a vérplazmát.

Bayer Zsolt a cikk megjelenése után pedig billentyűt ragadott, mert – ahogy írja – a Válasz „nem kevesebbel, mint szervkereskedelemmel és korrupcióval” vádolta meg a feleségét, annál az oknál fogva, mert hogy az ő felesége.

Éppen ezért a férj kötelességén túl ezért is kötelező, hogy reagáljak erre a gazemberségre.

Bayer aljas és végtelenül ostoba „újságírónak” nevezi cikkében Élőt, aki szerinte gyanús, hogy megbízásból cselekszik. A publicista összeesküvést sejt, ugyanis az újságírón kívül elég sokan adtak be az elmúlt időben közérdekű adatigénylést az OVSZ-nek, például Hadházy Ákos független képviselő, aki „lassan az OVSZ-ben fog aludni, lyukas zokniban, mint a tévészékházban”. Ráadásul egy amerikai egyetemen dolgozó magyar doktor is adott be adatigénylést, amit különösen gyanúsnak talál Bayer, de „persze, ha egy rejtélyes amerikai adatigénylővel kapcsolatban felmerül az ipari kémkedés gyanúja, az nyilván összeesküvés-elmélet…”

Bayer ezután hosszasan kifejti, hogy Élő állításai miért nem igazak. Ráadásul a publicista szerint a Válasz bűne túlmutat a rágalmazáson: „becstelen és felelőtlen gazemberek pőre politikai és üzleti okokból megpróbálnak hangulatot kelteni a vérellátó és annak vezetője ellen. Veszélyeztetve ezzel a hazai gyógyszer- és vérellátást.” Ez Bayer szerint egyszerűen bűncselekmény, amiért Élőnek börtönben lenne a helye.