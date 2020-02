Bajkai István cége óránként 25 ezerért ad tanácsokat közbeszerzésekhez

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Nagy állami informatikai közbeszerzések tanácsadási munkáira szerződött a Miniszterelnöki Kabinetiroda alá tartozó Digitális Kormányzati Ügynökség Bajkai István fideszes országgyűlési képviselő Aponius Consulting Kft. nevű cégével – írja a 24.hu.

Az állami ügynökség 1100 szervezet beszerzéseit felügyeli, a közbeszerzési tanácsadónak 3500 eljárás lefolytatásához lesz köze, köztük 20 keretmegállapodáshoz, melyek becsült értéke egyenként meghaladhatja az 50 milliárd forintot. A szerződés 36 hónapra szól, az Aponius 25 ezer forintos óradíjért vállalta a munkát, azt azonban nem tudni, mennyit szánt összesen a tanácsadásra a Digitális Kormányzati Ügynökség, mert a lap ezt firtató kérdésére nem válaszoltak.

Az Orbán család ügyvédjeként illetve az egyik legjobban kereső képviselőként is ismert Bajkai egy másik érdekeltsége, az SBGK ügyvédi iroda (amelyben 20,5 százalékos tulajdonos, de évek óta szüneteltei a praxisát) korábban egy konzorcium tagja volt, amely 2016-ban szerződött Lázár János kancelláriájával 4,8 milliárd forintért, hogy őrködjön az uniós támogatású projektek közbeszerzéseinek szabályossága felett. A konzorcium másik két tagja a Nagy és Kiss Ügyvédi Iroda és az Ész-Ker Zrt. volt. Annak alapján, hogy végül egy milliárd euró átalánybüntetést kapott Magyarország az EU-tól a közbeszerzések szabálytalansága miatt, nem úgy tűnik, hogy hatékonyan végezték volna ezt a munkát.

Sőt, maga a tanácsadói megbízás is az Európai Bizottság által kifogásolt projektek listáján volt, de a 24.hu úgy tudja, nem kellett miatta büntetést fizetni, mert nem is küldték ki Brüsszelbe a számlákat, azt a magyar költségvetésből állták. A kormány narratívájában az uniós büntetés egyébként azért nem probléma, mert a forrásokat amúgy is 110%-kal túlvállaltuk, a szóban forgó összeg (amit így a magyar állanak kell állnia) pedig a teljes költségvetés 10%-os keretén belül marad. Ettől függetlenül korábban úgy tűnt, a kormányban sincs mindenkinek ínyére a kellemetlen eset, a 24 korábban arról írt, a Miniszterelnökség élén Gulyás Gergely úgy döntött, a 2020-ig meghosszabbítható keretszerződés kifutása után nem köt újabb kontraktust további részfeladatokra Bajkai ügyvédi irodájával.