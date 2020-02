Egy éves negatív csúcson az amerikai nyersolaj ára

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

50 dollár alá csökkent a WTI-olaj hordónkénti ára, miután a Közel-Keleten is terjedni kezdett és már több száz regisztrált esetnél tart a koronavírus-járvány, az USA pedig elkerülhetetlen világjárványra figyelmeztetett – írja a Reuters. A nyersolaj ára nem volt ilyen alacsony 2019. januárja óta.

A WTI ára a múlt héthez képest 10 százalékot esett, szerdán 1,3%-ot. A Brent-olaj is 1,5%-kal megy kevesebbért, mint kedden, alig több, mint 54 dollárt ér egy hordó, de esetében ez csak 2 hetes negatív csúcs.

A zuhanás közvetlen összefüggésben van azzal, hogy San Francisco városa vészhelyzeti állapotot hirdetett, holott nincsenek is betegeik. De az olasz, az iráni és a francia helyzet sem megnyugtató, a vírus terjedése miatt az olaj iránti kereslet csökkenésére számítanak a szereplők. A Goldman Sachs a 2020-as olajkereslet-növekedési előrejelzését már most visszavágta a felére (napi 1,2 millió hordóról 600 ezer hordóra), és a Brentre vonatkozó árbecslése is 63 dollárról 60 dollárra módosult.

A szaúdi energiaügyi miniszter kedden azt nyilatkozta, reméli, hogy az OPEC+ (az OPEC és néhány más olajkitermelő ország, pl. Oroszország együtt) képes lesz hatékonyan válaszolni a vírusfenyegetés miatti áresésre.