A Corona sör gyártója az elmúlt 10 év legrosszabb negyedévére készülhet

170 millió dollárral csökkent az söripari óriás Anheuser-Busch In Bev bevétele Kínában, valószínűleg döntően azért, mert az emberek a koronavírus-járvány kitörése óta nem szívesen vásárolnak a Corona márkájú sörükből – derül ki az Independent cikkéből.

Az AB In Bevnek egyébként az évnek ez az időszaka éppen hogy nagyobb pörgést szokott jelenteni a kínai újév miatt, most azonban a vírus a feje tetejére állított mindent, és nem fogy a sör – különösen a Corona márkájú nem. A kereslet a világ egyéb pontjain is visszaesik, az USA-ban egy felmérés úgy találta, az emberek elkezdték kerülni Coronát vásárláskor, "Corona beer virus" keresések is felpörögtek a Google-ön. Már most látszik, hogy ez az irracionális vásárlói viselkedés, valamint a nyilvános rendezvények, bulik elmaradása nehéz hónapokat fog okozni az AB In Bevnek: a többek között Budweisert, a Stella Artois-t és a Beck’s-t gyártó cég első negyedéves eredménye az elmúlt 10 év legrosszabbja lehet.

Az eddigi kiesésről azt kommunikálta a cég, hogy első körben csak a vezetői bónuszokat érinti, ezeket valószínűleg vissza fogják vágni a gyenge eredmények miatt. A vezérigazgató Carlos Brito a CNBC-nek azt nyilatkozta, már a 2019-es eredményeik is alulmúlták a várakozásokat, most pedig arra számítanak, hogy amint az élet visszatér a normális kerékvágásba, a kereslet is helyreáll. Kérdés, mikor történhet meg ez, jelen pillanatban ugyanis még nem látszik a járvány vége.