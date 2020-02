Az állami informatikai beszerzéseket letaroló 4iG megháromszorozta bevételét tavaly

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

A Jászai Gellért-féle, közbeszerzéseken gyakran jól szereplő 4iG 2019-ben 41,13 milliárd forint konszolidált árbevételt és közel 2,83 milliárd forint adózott eredményt ért el a nemzetközi beszámolási standardok (IFRS) szerint, az előző évhez képest

a csoport árbevétele csaknem háromszorosára növekedett, nyeresége pedig huszonnyolcszorosára ugrott

– közölte a vállalat pénteken. A rekorderedmény után a társaság osztalékfizetést is tervez, ennek mértékéről az áprilisi közgyűlés dönthet majd. Közölték azt is, hogy a menedzsment várakozásai szerint a teljesítés és előkészítés alatt álló megbízások alapján, valamint a szolgáltatási portfólió bővítésével az idei évben tovább növekedhet a cégcsoport üzleti eredményessége.

A 4iG azt is közölte: folyamatosan vizsgálja a hazai és nemzetközi terjeszkedés, az akvizíciók lehetőségeit. A szoftver és IT-szolgáltatások piacán aktív cégcsoport legfontosabb megbízásai tavaly a logisztika, az oktatás, a gyógyszeripar, az egészségügy, valamint a járműipar és légi személyszállítás, a bankszektor és pénzügyi tanácsadás területéről származtak, de a társaság jelentős eredményeket könyvelhetett el a licensz- és eszközbeszerzések, illetve infrastruktúra-üzemeltetés és az IT biztonság területén is. A társaság tavalyi bevételeinek 62 százaléka állami, 38 százaléka pedig a vállalati szegmens megbízásaiból származott, interpretációjuk szerint azért, mert az informatikai piac legnagyobb megrendelője a magyar állam.

A társaság adózás, kamatfizetés és értékcsökkenési leírás előtti eredménye (EBITDA) 4,8-szorosára emelkedve, elérte a 4,065 milliárd forintot. Az egy részvényre jutó nettó eredmény 31 forintot ért el a 2018. évi 1 forint után.

A vállalat piaci kapitalizációja 2019. végén 62,2 milliárd forint, míg egy évvel korábban 29,7 milliárd forint volt.

A cégcsoport egy év alatt 60 százalékkal növelte a foglalkoztatottak létszámát, 2019. végén csaknem 600-an dolgoztak a részvénytársaságnál és leányvállalatainál, A munkatársak 90 százaléka magasan képzett mérnök, programozó és informatikus.

A 4iG részvényeit tőzsde prémium kategóriájában jegyzik, pénteken délelőtt 567 forintot értek a papírok, 1,4 százalékkal kevesebbet az előző napi záróáruknál. Az elmúlt egy évben a legmagasabb árfolyamuk, ami egyben történelmi maximum is, 1184 forint, a legalacsonyabb 495 forint volt. A 4iG-t egyébként nemrég megbírságolta a jegybank a T-Systems Magyarország meghiúsult megvásárlása ügyében.