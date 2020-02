Megijedtek a koronavírustól a részvényesek, eladási hullám miatt pénteken is zuhantak a tőzsdék

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Régóta nem látott eladási hullám söpört végig a világ tőzsdéin azóta, hogy a koronavírus Olaszországban is terjedni kezdett. Az olaszországi járvány után Pontosabban a koronavírus miatt kialakuló gazdasági visszaesés miatt, ami sok különböző országban is érezteti majd a hatását.

Bár az Egészségügyi Világszervezet (WHO) tudatosan kerüli, hogy világjárványról beszéljen, csütörtökön és pénteken 10 újabb országban jelent meg a vírus, már 53 országban regisztráltak koronavírusos megbetegedéseket. Az is egyre biztosabb, hogy a világgazdaság bővülését is lassítja majd a járvány, emiatt pénteken gyorsan és sokat estek a világ tőzsdéi, a magyar is.

Az S&P 500 több, mint 3 százalékponttal esett vissza pénteken, ezzel az elmúlt napokban összesen 15 százalékos csökkentést könyveltek el a részvényesek. lejjebb marad. Az értékpapírok olyan lejtmenetben vannak, amire az elmúlt három évben nem volt példa. Ha pedig az eheti teljesítményre fókuszálunk, még tragikusabb a kép, a 2008-as pénzügyi válság óta nem volt ekkora esés.

A Dow Jones ipari átlag, amely az USA 30 legfontosabb vállalatának tőzsdei állapotát mutatja egyetlen mutatóban, több mint 4000 pontot esett február utolsó hetében.

Az olaj világpiaci ára is csökkent, a nyersanyag hordónkénti ára 44 dollár felé süllyedt, míg az arany 2013. június óta a legtöbb napközben esett vissza.

Az amerikai részvénypiacoknak az sem jött jól, hogy a Fehér Ház egyik tisztviselője azt javasolta, hogy néhány iskolát a járványügyi helyzetre tekintettel be kellene zárni. A Bloomberg azt írja, hogy egyre több és több nagyvállalat ad ki tájékoztatást arról, hogy a koronavírus miatt a bevételek és a profitráta alakulását egyre nehezebb megbecsülni.

Európában egész héten lejtmenet volt

Az európai részvények is tavaly augusztus óta nem látott mélypontot értek el, az esés azután gyorsult be, hogy Németország mintegy 1000 embert helyezett karanténba, Svájc pedig betiltotta a nagyobb rendezvényeket, például a genfi autókiállítást is lemondták. Magyarországon is hasonló helyzet van, annak ellenére, hogy nem jelent meg a vírus.

Egész héten, általánosan zuhantak a hazai részvények, a Portfolio összesítése szerint a BUX árfolyama 5,7 százalékkal került lejjebb pénteken,

egy hét alatt 12,7 százalékot gyengült a pesti részvénypiac.

A Mol 3,8 százalékkal került ma lejjebb, a héten pedig 12,3 százalékot veszített értékéből az olajcég részvénye.

A Magyar Telekom 5 százalékot zuhant ma, míg a héten 10,8 százalékot esett. A Richter 6,3 százalékot esett ma, a héten pedig 11,9 százalékkal került lejjebb.

A legnagyobbat az OTP esett, a bankpapír 7,4 százalékot esett pénteken, egy hét alatt pedig 13,2 százalékkal került lejjebb.

Ennek hátterében is a koronavírus állhat. Az Equilor Befektetési Zrt. tartott sajtóeseményt koronavírus gazdasági hatásairól, ahol az derült ki, hogy még nincs igazi pánik a világ tőzsdéin a koronavírus miatt, de eladási hullám van, nagy a forgalom, ami azt jelenti, hogy a befektetők nagyon izgulnak, hogy mibe kellene tenniük a pénzüket a koronaválság idején.

(Borítókép: A sanghaji értéktőzsde munkatársa védőruhában 2020. február 28-án. Fotó: Aly Song / Reuters)