A magas ingatlanárak miatt ismét egyre többen költöznek ki a fővárosból

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Az agglomerációban szinte mindenütt növekszik, a fővárosban pedig csökken a népesség, mert ismét egyre többen költöznek ki Budapestről a főváros környéki településekre - közölte az Otthon Centrum az MTI-vel.

Az ingatlanközvetítő cég összesítése szerint a Budapest körüli 80 településből 78-ba többen költöznek, mint ahányan eljönnek. A legtöbb beköltözőt Érd, Szigetszentmiklós és Gyömrő fogadja, míg lakosságarányosan Délegyháza, Pócsmegyer és Nagytarcsa a legnépszerűbb.

Budapesten a XI. kerületbe költöznek be a legtöbben lakosságarányosan, de népszerű a XIII. kerület is, ennek ellenére a népesség ezekben a városrészekben is apad, és a vidékről érkezők egy része sem Budapestet választja.

Az Otthon Centrum az ingatlanárakkal indokolja, hogy ismét egyre többen költöznek ki a fővárosból. A drágább budapesti kerületekben ugyanis 800 ezer forint a téglaépítésű lakások átlagos ára négyzetméterenként, a legnépszerűbb agglomerációs településeken viszont 600 ezer forint. Soóki-Tóth Gábor, az Otthon Centrum vezető elemzője elmondta, hogy a tendencia miatt azonban a sok beköltözőt fogadó településeken is jelentősen nőnek az ingatlanárak, ugyanakkor azt is hozzátette, hogy a fizetőképes kereslet szűkös, ezért nem a legnépszerűbb települések a legdrágábbak.

Mint azt korábban megírtuk, az ingatlanpiacon 2015 óta példátlan ütemű volt a drágulás. Míg 2006-ban Budapest tetemes részében még 250 ezer forint alatti négyzetméteráron mentek el a lakások, 2018-ban ilyen tranzakció már csak mutatóba akadt, ellenben a teljes belváros és Buda zöldövezeti része belecsúszott az 500 ezer és 1 millió forint közti sávba. Továbbá megjelentek, majd feltűnően elszaporodtak az 1 millió forintnál is magasabb négyzetméterenkénti áron gazdára találó lakások, a legtöbb ilyen ingatlan az V. kerületben található.