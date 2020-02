Az ENSZ friss becslése: 32 milliárd dollárt bukhat az Egyesült Királyság a brexittel

Megdöbbentően durva előrejelzést adott az UNCTAD, az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája a no deal brexitre. Igaz, az ENSZ számára pozitív olvasata is van az európai kudarcnak, a feltörekvő országok kereskedelmi kapcsolatai bővülhetnek az EU-ból távozó országgal.

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Amikor két gazdasági térség, jelen esetben az Európai Unió „maradéka” és az Egyesült Királyság kivételes gazdasági összefogása potenciálisan megromlik, akkor mindenki más nevethet, aki eddig kívül volt a buliból. Nem véletlen, hogy Oroszország és az Egyesült Államok lelkesen tapsol a partvonalról a brexitnek, de mint egy friss tanulmány is mutatja, a fejlődő világ is nyerhet egy kicsit.

Az UNCTAD tanulmánya

Az UNCTAD, az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája is felmérte a brexit, illetve konkrétan a no deal brexit következményeit. Mivel az ENSZ ezen, genfi központú intézményének az elsődleges célja a fejlődő országok gazdasági növekedésének az elősegítése, akár azt is mondhatjuk, hogy ezen intézmény szempontjából nem is olyan negatív a brexit, de uniós állampolgárként azért elég szomorú a tanulmány végkicsengése.

Az esettanulmány ugyanis úgy véli, hogy a fejlődő országokból az Egyesült Királyságba irányuló kivitel a brexit után 4 százalékkal növekedhet, ugyanakkor az Egyesült Királyság számára egy megállapodás nélküli kilépés azzal a kockázattal jár, hogy az EU-ba irányuló kivitelének akár 14 százalékát is elveszíti a no-deal brexit során.

Főleg a britek és az írek buknak

Nagy vesztes lenne továbbá Írország, amelynek az exportja az Egyesült Királyságba várhatóan 10 százalékkal csökkenne.

A 14 százalékos kiesés 32 milliárd dollárt jelentene – véli az ENSZ, mintegy háromszor akkora összeget, mint amit az Egyesült Királyság megspórol a nettó befizetések apadásán.

A tanulmány szerint sokkal jobban akkor sem jár az Egyesült Királyság, ha a felek alá is írnának egy „szokásos” szabadkereskedelmi megállapodást (erre valójában túl sok esély nincsen), mert az Egyesült Királyság exportja akkor is 9 százalékkal esne.

Pesszimista jövőkép

Az Egyesült Királyság már nem tagja az Európai Uniónak, de még olyan nagyon sok minden nem változott, ugyanakkor a brexit hamarosan nagyobb mínuszt jelenthet az Egyesült Királyságnak, mint amennyit összesen befizetett az unió közös kasszájára a 47 év tagság alatt.

Természetesen elvileg lehet, hogy a felek megállapodnak majd valamiben, de a tárgyalásokra nem sok idő lesz, és a felek álláspontja kibékíthetetlennek tűnik.

A britek valójában semmit nem adnának cserébe azért, hogy továbbra is vámok és mennyiségi korlátozások nélkül legyenek részesei az egységes piacnak, ugyanakkor saját megállapodásokat is szeretnének kötni, míg az EU ragaszkodik ahhoz, hogy egységes piac csak akkor működhet, ha közös a szabályozás, a jog, a bíróság.

Boris Johnson brit miniszterelnök pedig már eddig is számtalanszor bizonyította, hogy van olyan forgatókönyv, amikor ő népszerűséget nyerhet azzal, hogy a nemzetgazdasága távolabb kerül egy megállapodástól, ráadásul valószínűleg politikailag sem teheti meg, hogy visszavonul a „mi irányítjuk a saját országunkat” szövegből és olyan megállapodást köt, amely a régi uniós viszonyokra emlékeztet.