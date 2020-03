Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Ha van olyan gazdasági hír, trend vagy téma, amit minden magyar annyira a bőrén érezne, mint az ingatlanpiac alakulását. Márpedig az elmúlt években leginkább egy dolgot csinált a magyar, főleg városi, budapesti lakáspiac: kilőtt. Az ingatlanárak olyan meredeken emelkedtek, hogy 2017-ben egy nemzetközi elemző cég szerint Budapest a világ ötödik leggyorsabban dráguló városa volt, Európában pedig csak berlin tudta lekörözni.

2019 végén viszont valami megváltozott, évek után először úgy tűnt, lassulni fog az eddigi növekedés, 2020 elején pedig már biztosnak tűnik, hogy, egyelőre és a piac bizonyos szegmenseiben tényleg stagnálni kezdenek az árak.

De mitől nőtt irgalmatlanul a lakások ára, és miért fékezett be hirtelen? Elérünk majd oda, hogy egyre olcsóbbak lesznek a lakások, az albérletek, vagy idővel újra elindul a meredek drágulás? Mit tett eddig és mit tehet a jövőben a kormány, és mire érdemes odafigyelnie annak, aki 2020-ban lakást akar venni? Erről beszélgetünk a Hol a Pénz? podcast legújabb adásában Horváth Áronnal, az Eltinga Ingatlanpiaci Kutatóközont vezetőjével és Balogh Lászlóval, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjével. Ízelítőként pedig itt a beszélgetés egy szerkesztett részlete.

Beszéljünk egy kicsit arról, hogy a közeljövőben mi várható. Merre tart ez a trend? Beszéltünk arról, hogy Budapesten és a nagyvárosokban nagyon durva volt ez a drágulás, ez most lassulni látszik. Merre megy ez tovább, lesz akár ércsökkenés, mikor kezdenek el a bérleti díjak is visszaesni? Vagy vannak olyan tényezők, amik miatt újra felpörög majd a piac?

Balogh László: A piac lendületének a megtörése után már sokan áresést vízionálnak, és árcsökkentésről számolnak be. Mi ezt egyébként a saját adataink alapján nem látjuk, és a KSH is további lendületes árnövekedésről számol be, igaz 2019 harmadik negyedévére vonatkozott a legfrissebb adat.

Ami szerintem a közeljövőben várható, az továbbra is egy stagnálás, egy plusz-minusz egy-két százalékos árváltozással például Budapesten.

Én nem hiszek abban, hogy drasztikus áremelkedés lenne Budapest egészében, főleg a csökkenő kereslet miatt. Ami viszont egy érdekes helyzet, az az új lakásépítéseknek a jövőbeni visszaesése. Az áfaemelés miatt egyre kevesebb beruházás indul és azt látjuk egyébként, hogy a különböző tervezett átadási időpontokkal meghirdetett ingatlanok ára is drasztikusan esik vissza ahogy haladunk előre az időben. 2020-as átadású ingatlanokat most még több ezres darabszámban kínálnak értékesítésre, de 2021-ben már alig 800, 2022-ben pedig 400-nál is kevesebb ilyen ingatlanhirdetés található az adatbázisban. Ez nyilván nagy mértékben köszönhető a megváltozott keresletnek is, például kevesebb befektető van jelen a piacon.

Áron, ti hogy látjátok, merre tart a piac?

Horváth Áron: Hogyha most beleképzelem magam a lakásvásárlás előtt állók helyébe, akkor szerintem a szokásosnál is nehezebb döntési helyzetek merülnek fel. Érdemes begyűjteni az információkat, egyedileg megnézegetve az opciókat és összerakni azt, hogy rövid és hosszú távon mi történhet az adott környéken, az adott ingatlannak, adott lakással. És nagyon óvatosan bánnék az egyedi információkkal. Pont nézegettük az adatbázisunkban, ami az új lakáspiacokat gyűjti egységes szerkezetbe, hogy ott is látszik, hogy vannak olyan projektek, ahol árcsökkenés van, sőt, a lakások 10 százalékában csökkentett a fejlesztő őszhöz képest. Azon valószínűleg elgondolkoznék, hogy ennek van-e valami oka, miért akarja annyira eladni a fejlesztő, mert összességében a piac még feljebb árazta a lakásokat, áremelkedés volt az új lakások piacán.

El kell kezdeni szerintem kiegészítő információkra is figyelemmel lenni. Olyan történetek jelennek meg, hogy esetleg valaki szerkezetkészen hirdeti a lakást és azt az árat írja oda, de ez azt jelenti, hogy nincsenek ott a fűtőtestek mondjuk. Hogy ne érje ilyen meglepetés az embert, szerintem nagyon meg kell rágni ezeket a döntéseket.

És ez még csak az újlakás-piac, ahol egyébként úgy látom, hogy nagyjából egy évnyi kínálat van most a piacon.

Azért ezzel a 27 százalékos áfával az elkezd majd fogyni. Ha valaki nagyon új lakásra vágyik, akkor meg kell ezeket néznie és érdemes választania, amíg még többől tud választani.

Ha a használtakat nézi, akkor én megint hosszútávú trendekből levezetve gondolkodnék. Átgondolnám, hogy a környéken mi lesz, várható-e támogatás arra, hogy felújítsák az ingatlanunkat, lesznek-e köztérváltoztatások, felújítások, közlekedési változások a környéken, stb. Az ilyen hosszú távú változások stabilizálják az árakat is, ahol jó irányba mennek így a dolgok, ott rövid távon rövid távon se gondolom, hogy egy rossz befektetést csinálna, aki lakást vesz.