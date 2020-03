Rendkívüli fél százalékos (50 bázispontos) kamatcsökkentést jelentett be az Egyesült Államok jegybankjának szerepét betöltő Federal Reserve (Fed), írja a Bloomberg. 1,00-1,25 százalékra csökkentették az irányadó kamatot, ez drasztikus lépésnek számít már csak a mértékét tekintve is, ráadásul

a Fed ritkán nyúl az alapkamathoz soron kívül, ilyenre utoljára a 2008-as gazdasági világválság idején került sor.

Az intézkedés célja az, hogy megvédje a történelem leghosszabban kitartó gazdasági növekedését a koronavírus hatásaitól, ugyanis a járvány világszerte rontotta a gazdasági kilátásokat.

A koronavírus növekvő veszélyt jelent a gazdaságra, ezeknek a kockázatoknak a fényében, valamint annak érdekében, hogy garantálni tudják a foglalkoztatottsági és árcélok betartását, a FOMC (a Fed monetáris politikáért felelős tanácsa) úgy döntött, hogy fél százalékkal csökkentik az alapkamatot.

– olvasható a Fed közleményében. A döntésnek nem csak az amerikai gazdaságra lesz hatása, hanem várhatóan világszerte döntés elé állítja a jegybankokat. A dolog egyébként nem volt váratlan, ráadásul órákkal a bejelentés előtt a G7-ek is közös nyilatkozatban tettek ígéretet arra, hogy be fogják vetni a szükséges eszközöket, hogy ellensúlyozzák a koronavírus negatív gazdasági hatásait. Nemrég a magyar jegybank is egy hasonló nyilatkozattal élt, hogy csillapítsa a gyenge forint miatt borzolt kedélyeket.

A tőzsdék nagyon megsínylették az elmúlt hetet, a világ ötszáz leggazdagabb emberének a vagyona nagyjából 444 milliárd dollárral csökkent a világ tőzsdéin a héten, részben a koronavírus hatására bekövetkezett visszaesés miatt, írja az MTI. A New York-i tőzsde 30 vezető részvényének mozgását követő DJIA index például több mint 12 százalékkal esett a héten, ami a legnagyobb ötnapi csökkenés a 2008. évi pénzügyi válság óta.

A bejelentés hírére kicsit erősödtek a részvények, azonban a Dow Jones hamar visszakerült a negatív tartományba, írja a Washington Post. Arra is felhívják a figyelmet, hogy

egyáltalán nem garantált, hogy a monetáris politika megszokott eszköztára hatékony lesz egy olyan nemzetközi pánik közepette, amely többnyire ismeretlen a jelenkor emberének.

Az alapkamat már így is elég alacsony, azonban ez mit sem ér, ha a koronavírus miatti félelem visszaveti a fogyasztást, vagy fennakadásokat okoz az ellátási láncban, így akadályozza a termelést.

Az OECD is borúlátó, azt jósolják, hogy a gazdasági és pénzügyi válság óta a legnagyobb visszaesésre kell számítani a világgazdaság teljesítményében. A szervezet szerint a világgazdasági növekedés a tavalyi 2,9 százalék után az idén legfeljebb 2,4 százalékos lehet, a legalacsonyabb 2009 óta. Az OECD ezzel 0,5 százalékponttal rontotta a tavaly novemberben kiadott világgazdasági prognózisában jelzett 2,9 százalékos globális GDP-növekedést.

(Coverfotó: Az Eccles Building Washing DC-ben / Brooks Kraft/ Getty Images)