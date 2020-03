Az önkormányzatok lehetnek Orbán klímavédelmi akciótervének vesztesei

Az önkormányzatok lehetnek az egyik vesztesei Orbán Viktor kormányfő nagyszabású természetvédelmi akciótervének, amelynek egyik pontja az illegális szeméthegyek eltakarítása lenne, írja a Privátbankár.

Rengeteg volt eddig a nyitott kérdés: ki, miből és hova takarítja el a szemetet? Palkovics László azonban a napokban sok kérdést megválaszolt. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) vezetője szerint a július elsején létrehozandó Hulladékgazdálkodási Hatóság oldaná meg a feladatot: egy vagy több kiválasztott szemétszállító céggel elvitetnék az illegális hulladékot (vélhetően önkormányzati tulajdonban lévő telepekre), majd a költségeket kiszámláznák a bűnösnek kikiáltott önkormányzatoknak.

"Megértjük az önkormányzatok nehézségeit, de az a hulladék nem azért került az erdő szélére, mert a kormány rossz intézkedéseket hozott" – fogalmazott a Magyar Nemzetnek Palkovics László.

Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv adatai szerint az illegális lerakók száma meghaladja az ezret. A Hulladék Munkaszövetség becslése szerint azonban inkább 15-20 ezres számról lehet beszélni. Minden településre 3-4 illegális hulladéklerakó jut. Az önkormányzatoknak ezek felszámolásához mintegy 50 milliárd forintra van szükségük.

"Üljünk le beszélgetni, mert mi ezt nem tudjuk kifizetni a nem létező büdzséből. Feladatfinanszírozás van az önkormányzatoknál, nincsenek fölös tartalékok" – mondta a Privátbankárnak Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos szövetségének elnöke. A szakember inkább abban látja a megoldást, hogy az illegális szemetelőket a bíróságoknak szigorúbban kellene büntetniük. Az önkormányzatok abban partnerek lennének, hogy szabálysértőként feljelentsék az elkövetőket.

Eddig az önkormányzatok pályázati pénzt kaptak a kormánytól az illegális szeméthegyek felszámolására, a jövőben viszont egy kormányzati hatóság vitetné el az illegális szemetet, a költségeket viszont az önkormányzatoknak kellene kifizetniük.

Enlkül is veszteséges a rendszer

Hogy az önkormányzatoknak nincs pénzük, azt jól mutatja, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő hulladékszállító cégek jelentős része veszteségesen működik, így a legális szemét elszállítása is akadozik az országban. A Polgárdi központú Vertikál Zrt., a szekszárdi Alisca Terra Kft. és a győri társaság is veszteséggel zárt 2018-ban. Szintén jelentős veszteséget termelt a főleg a pilisi településeken tevékenykedő Zöld Bicske Kft., amelynek a bevétele már az egymilliárd forintot sem érte el 2018-ban, ellenben a vesztesége 250 millió forint lett. A fővárosi FKF Zrt. is például 32,7 milliárd forintos bevétel mellett 253 millió forintos mínuszt hozott össze.

A finanszírozási probléma lényege, hogy jelenleg az önkormányzati cégek viszik el a szemetet és de az állami NHKV kukaholding állítja ki a számlát a lakosságnak. A lakosság azonban nem a tényleges költégeket fizeti, a rezsicsökkentés miatt 6 éve változatlan a szemétdíj. Az állami kukaholding a működési költségeket szolgáltatási díj formájában csak utófinanszírozással téríti meg. Az új akcióterv szerint most egy új helyen is finanszírozási hiány keletkezhet, ha júliustól valóban elviteti az illegális szemetet a Hulladékgazdálkodási Hatóság és a számlát a fizetésképtelen önkormányzatok nevére kiállítja.