Mészáros Lőrinc cukorgyárába öntik az állami milliárdokat, de még így sem nyereséges

Mészáros Lőrinc cégei nem mindig mennek jól. A Mátrai Erőmű Zrt.-től 6 milliárdos veszteséget termelt, de a felcsúti vállalkozó szerencséjére az állam így is felvásárolta az erőművet. Most pedig Közép-Kelet-Európa egyik legnagyobb izocukor előállítója, a Mészároshoz kötődő Kall Ingredients Kft. jelentett hasonlóan gyászos eredményt, az állam ebben is tulajdonostárs – írja a 24.hu.

A tiszapüspöki cég Mészáros cégbirodalmának egyik legnagyobb darabja, március elején adta le a mérlegét, amiben a szeptember 30-ával záruló pénzügyi évben 73,6 millió euró, azaz 25 milliárd forint árbevételt és 17,481 millió euró, durván 5,9 milliárd forint veszteséget mutattak ki.

Ezzel az alapítása óta összesen már 7,5 milliárd forint mínusznál jár.

A Tiszapüspöki iparterületén található gyár évi félmillió tonna GMO-mentes magyar kukoricát dolgoz fel, a tájékoztatás szerint főtermékei jelenleg a különböző folyékony kukoricaszirupok, valamint az élelmiszer- és gyógyszeripari minőségű alkoholok. A jövőben ezek mellett kukoricakeményítőt termelnek, ezért komoly veszteségek ellenére 3 milliárdos fejlesztésről döntöttek, ennyi kell egy szárítóberendezéshez és a hozzá tartozó infrastruktúrához.

De miből fejlesztenek ennyit, ha masszívan veszteségesek?

Az izocukorgyárat a kezdettől kiemelten kezeli a kormányzat, számolatlanul öntik bele a milliárdokat. Mint korábbi cikkünkben összegeztük, közel 60 milliárd forinthoz jutott már a cég állami hitel, vissza nem térítendő támogatás, illetve tőkeemelés révén. Az állami stafírung fedezeteként a Magyar Közjegyzői Kamara hitelbiztosítéki nyilvántartásból az olvasható ki, hogy az Eximbank és az MKB 107 millió eurós, az MKB és az állami MFB 25 millió eurós, a külgazdasági tárca pedig 11,1 milliárd forintos jelzálogot jegyeztetett be.

Az állami szerepvállalás összességében alighanem már meghaladja a 60 milliárdot, tavaly ugyanis a kormány bankja, pontosabban egyik leánycége, az MFB Invest Zrt. 5,6 milliárd forinttal beszállt a Kall Ingredientsbe.

A részvények 87 százalékát Mészárosék Opus Global Nyrt.-je jegyzi, a többi a magyar államé.

A Mátrai Erőmű veszteséghegyei alól a magyar állam már kimenekítette Mészárosékat, hiszen részvényeiket a tulajdonostárs MVM Magyar Villamosművek Zrt. kivásárolta. A Szolnok melletti izocukorgyárban is tulajdonostárs a magyar állam, de egyelőre csak a veszteség közös a két befektetésben.