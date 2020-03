Fel kellett függeszteni az amerikai tőzsdét, akkora zuhanással nyitott

A világ tőzsdéin hétfőn végig söprő nagy árfolyamveszteségeket követve jelentős indexcsökkenéssel indult a kereskedés az amerikai értékpapírpiacokon is. New Yorkban a DJIA-30 index 4,96 százalék, a Nasdaq Composite index 7,11 százalék csökkenéssel nyitott hétfőn, írja az MTI. Az olajár meredek zuhanása és a koronavírus félelmet váltott ki a a befektetők között, akik az államkötvényekben kerestek menedéket lenyomva a hozamokat, írja a Wall Street Journal.

Mivel mind a Dow Jones, mind a S&P 500 7 százalékot esett, a kereskedés automatikusan felfüggesztésre került 15 percre.

Az S&P 500 mind a 11 szektora rontott, élen az energiaszektorral, amely 10 százalékot esett.

Olajháború

1991, az öbölháború kezdete óta nem zuhant akkorát az olaj ára, mint hétfőn, miután Szaúd-Arábia „árháborút” indított Oroszországgal, és bejelentette, áprilistól csökkenti a nyersanyag árát. Ennek hatására a hétfő reggeli állás szerint egy hordó Brent-olaj ára 31,02 dollár, pénteken még 45 volt. Az amerikai piacok nyitásakor a globális kereskedelemben a Brent nyersolaj ára 21,23 százalékkal állt alacsonyabban, hordónként 35,66 dolláron, a WTI ára pedig 21,32 százalékkal 32,48 dollárra csökkent.

Az olajár csökkenése nagy veszteségeket okozott az olajipari részvények körében, a Chevron Corp és az Exxon Mobil Corp papírok már a nyitás előtt tizenöt százalékot veszítettek a tőzsdén kívüli forgalomban. A Marathon Oil Corp, a Devon Energy Corp, az Apache Corp és a Pioneer Natural Resources Co részvények 25-34 százalékkal estek.

Az amerikai gazdaság növekedése addig nem várható, ameddig a nyersolaj ára folyamatosan csökken.

– olvasható az Equilor elemzésében.

Az Egyesült Államok számára különösen fontos az olaj, miután az iparág rengeteg embert foglalkoztat és a magas tőkeáttétellel rendelkező nyersolaj és földgáz vállalatok fontos szereplői a kötvénypiacoknak. A banki papírok is nagyot gyengültek, mivel a piac a Fed múlt heti rendkívüli kamatcsökkentése után újabb kamatcsökkentésre számít a jövő heti rendes ülésen. A Citigroup Inc, a Bank of America Corp és a JPMorgan Chase & Co részvények 9-12 százalékkal gyengültek. A dollár is gyengült, az eurót 1,50 százalékkal jegyezték erősebben az amerikai piacok nyitásakor, 1,1454 dolláron.

Magyarország

Az amerikai tőzsdék nyitásakor az európai tőzsdéken 6-7 százalékos veszteségben jártak a főbb árfolyamindexek, de a vírusjárványban leginkább érintett Olaszország tőzsdéje Milánóban tíz százalékot meghaladó veszteséget szenvedett el.

Az európai tőzsdéken vezető tőzsdeindexek 6,5 százalék körüli mínuszt mutattak fél 12-kor.

A BUX 11.30 órakor 39 245,99 ponton állt, ami a legutóbbi, pénteki záró értékéhez képest 1939,30 pontos, 4,71 százalékos csökkenés, a hétfői nyitásnál 1,937,16 ponttal alacsonyabb.

A részvénypiac forgalma délelőtt a szokásosnál jóval magasabb, 11,8 milliárd forint volt, a vezető részvények jelentősen veszítettek értékükből a pénteki záráshoz képest, a legnagyobb mértékben a Mol, amelynek 7,41 százalékkal esett az árfolyama. Nemcsak a vezető papírok, hanem minden részvény árfolyama esett több százalékkal. A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX értéke 6,36 százalékkal csökkent a pénteki záráshoz képest.