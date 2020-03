Karanténba kerülnek a magyar bankjegyek is

Korábban már írtunk arról, hogy a kínai bankokban fertőtlenítik és két hétre karanténba rakják a bankjegyeket, hogy ezzel is gátolják a koronavírus terjedését.

Hasonló döntést hozott a Magyar Nemzeti Bank (MNB) is. A Ripost azt írja, hogy naponta többmilliárdnyi forintot helyeznek karanténba, majd tisztítanak meg. A vírus akár napokig is életben maradhat a papíron, és pár óráig a fémen is életképes, ráadásul a bankjegyek sűrűn cserélnek gazdát.

A jegybank azt írta a Ripostnak, hogy

a készpénzforgalomból naponta milliárdos nagyságrendben, zárt konténerekben befizetett bankjegyeket minden esetben a vírus túlélési periódusával összhangban két hétig „pihenteti”. Azt követően a megfelelőnek ítélt és kötegelt bankjegyeket zsugorfóliázzák, s azokat egy 160-170 Celsius-fok hőmérsékletű alagúton küldik át. Az alkalmazott intézkedésnek és a korszerű technológiának köszönhetően a jegybankba befizetett bankjegyek újra kifizetése esetén minimális a kockázata annak, hogy esetlegesen fertőzött bankjegyek kerüljenek a forgalomba.

A Magyar Nemzet arról ír, hogy a Kínából az Egyesült Államokba „hazaérkező" amerikai dollár bankjegyek sorsa is hasonló. Az Ázsiából visszaérkező bankjegyeket 7-10 napra különítik el, ezt a gyakorlatot már február 21-én életbe léptették.