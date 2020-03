A Szimpla kert és a Fogasház határozatlan időre bezárt

Februárban írt egyik Malajziában élő ismerősöm, hogy lehet: a koronavírus miatt csődbe megy a cég, ahol dolgozik. A távol-keleti országban a vuhani kitörés után hamar megjelent a vírus, január végén már 4 fertőzöttet regisztráltak. Malajziában hamar pánikolni kezdtek az emberek, többen aláírásgyűjtésbe kezdtek, hogy ne engedjenek be kínaiakat az országba, és olyan álhírek is terjedni kezdtek, ami szerint a koronavírus zombivá változtatja az embereket.

Februárban már a dolgozók mindennapjainak részévé vált a járvány. A pár éve Malajziába kivándorolt ismerősöm, Andrea trénerként dolgozik egy nagyobb cégnél. "Februárban egyik workshopunkat sem tudtuk megtartani, pedig általában havonta 20 össze szokott jönni. Járvány idején nem túl meglepő módon senki nem akar 30 másik emberrel egy helyiségben lenni" – mondta.

A cégnél nagyon gyorsan nekiálltak az átszervezésnek, digitális tréningeket próbálnak indítani minél előbb, de ehhez egyelőre nincs megfelelő infrastruktúrájuk, és a járványhelyzet sem lett jobb, sőt. "Egyik kollégám gyerekének az osztályában volt egy apuka, aki elkapta a fertőzést, akkor két napig senki sem mehetett be az irodába, de végül minden kontakt tesztje negatív lett" – mondja. A cég vezetőin egyre inkább elurakodik a pánik, hogy tönkre fognak menni. Andreát egyelőre jobban zavarja, hogy a májusra tervezett magyarországi esküvőjüket le kell mondaniuk, miután a kormány szerdán vészhelyzetet hirdetett.

Magyarországon most kezdődnek a bajok

Hozzánk csak márciusban ért el a vírus, szerda délután 13 fertőzöttet regisztráltak az országban, de elkerülhetetlen, hogy

itthon is a céges mindennapok részévé váljon a koronavírus miatti rendkívüli helyzet.

Bizonyos ágazatokat különbözőképpen érint majd a járvány. Az Indexnél például szerdán teszteljük az otthoni munkavégzést, ez a cikk sem az irodában készült. Így, hogyha muszáj lesz, akkor gördülékenyen át tud állni az egész szervezet home office-ra. Máshol viszont sokkal nagyobb bajokra kell felkészülni, a 2020-as turisztikai szezonnak például – ahogy Orbán Viktor fogalmazott – “kampó”.

A Magyar Turisztikai Ügynökség egymilliárd forintos rendkívülő mentőcsomagot jelentett be, a koronavírus miatt nehéz helyzetbe került vállalkozások megsegítésére. Kérdés, hogy ez mire lesz elég, ugyanis Varga Mihály, pénzügyminiszter kedden arról beszélt, hogy a magyar szállodai foglalások felét már lemondták.

A kormány szerdán megtiltotta a 100 főnél nagyobb rendezvények megtartását is, ami járványkezelési szempontból abszolút indokolt – arról, hogy miért fontos a fertőzés lassítása, ebben a cikkben írtunk – viszont hatalmas gazdasági károkkal jár, amire a cégeknek valahogy fel kell készülniük. Hogy erre milyen lehetőségük van, arról megkérdeztük a Magyar Vendéglátósok Ipartestületét, ha válaszolnak, frissítjük a cikket.

Buli nélküli negyed?

Komoly problémák elé néznek a budapesti bulinegyedből élő vállalkozások is. A nagyobb helyszíneken alig akad olyan esemény, amire száznál kevesebben mennek el, de a kisebb kocsmák is bajba kerülhetnek, ha elfogynak a turisták.

Főleg azok a cégek kerülnek nehéz helyzetbe, ahol nincs pénzügyi tartalék, amiből a hetekig, hónapokig tartó bevételcsökkenést ki tudnák egészíteni.

Beszéltünk több vendéglátóssal is. Az egyik helyen, ahol a vendégeknek a nagy része külföldi, azt mondták, hogy a múlt heti bevételben már volt egy minimális csökkenés, de egyelőre az még nem okoz megoldhatatlan problémákat. Volt olyan hely, ahol a pultosoknak már felvetették, hogy baj esetén csökkentik az órabéreket. “Figyeljük a híreket folyamatosan, a nagyobb koncerteket és eseményeket lefújjuk” – mondták nekünk.

Elmentünk két nagyobb szórakozóhelyre is:

az Akácfa utcai Instant-Fogasház 4-kor nyitna, de a kormány sajtótájékoztatója után úgy döntöttek nem nyitnak ki. A Kazinczy utcában lévő Szimpla kert még nyitva volt, de szerda este 7 órakor bezárnak ők is.

Mindkét helyen azt mondták nekünk, hogy határozatlan ideig zárva is maradnak.

Út közben találkoztunk olyan italszállítóval is, akitől az egyik vendéglátóhelyen nem vették át az árut.

A Szimplában az egyik dolgozó azt mondta, egyelőre nem tudják, hogyan fogják kezelni a helyzetet, azon gondolkodnak, hogy a koncerteket lehet, hogy megtartják és online közvetítik.

“Tíz órakor érünk a határhoz, nem értem, onnan küldenek karanténba?”

A szerdai kormányzati tájékoztatón az is lehangzott, hogy szigorításokat vezetnek be a horvát-magyar határon, az osztrák és szlovén átkelőkön pedig csak magyar állampolgárokat engednek be, és őket mind két hét katanténra kötelezik. Boltba és gyógyszertárba sem mehetnek el, ha megszegik a szabályokat, akkor büntetést kapnak.

Ennek kapcsán beszéltünk egy kisebb fuvarozó cég vezetőjével, aki azt mondta, hogy

egyáltalán nem értik, hogy most mi van.

Hívták a Külgazdasági és Külügyminsiztériumot a délutáni sajtótájékoztató után, hogy mi fog történni azzal a sofőrrel, aki szerda este 9 és 10 óra körül érkezik Magyarországra. Ő délután 5 órakor még Olaszországon járt.

A külügy viszont nem tudott tájékoztatást adni, hogy mi fog történni a határon a fuvarozókkal. “Látni fogják a szállítói dokumentáción, hogy hol járt a sofőr, most akkor őt a határról hazaküldik otthoni karanténba?” - értetlenkedett a cég vezetője. Körbekérdezett egy nagyobb, hazai fuvarozási cégnél is, ott sem tudták a sofőrök, hogy mi vár rájuk, ha a magyar határhoz érnek.

“Nyilván, arcmaszkban és kesztyűben dolgoznak a sofőrök, de azért megállnak egy kávéra, szendvicsre, olyankor érintkezésbe kerülhetnek a koronavírussal” - mondta. Egy másik, logisztikával foglalkozó forrásunk azt mondta, ők nem pánikolnak emiatt, úgyse tudják betartani a két hetes karantént a sofőrökkel.

(Borítókép: Marjai János / MTI)