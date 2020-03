Már teljesen bezuhant a hazai rendezvényszervezés

Az idei évnek szép kilátásokkal futottunk neki, és még februárban is kifejezetten jól ment az iparágnak. Aztán március első hetében hazánkba is megékrezett a vírus, csak a múlt héten 130 rendezvényt mondtak le, hozzávetőlegesen 200 ezer ember részvételével.

– mondta Ganczer Gábor, a Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetségének (Maresz) elnöke, aki egyben a Hungexpo vezérigazgatója is.

Ez alatt elsősorban vállalati rendezvényekre, szakkiállításokra vagy mondjuk konferenciákra érdemes gondolni, nem a tisztán szórakoztatóiparra, a koncertekre, színházi vagy cirkuszi előadásokra, profi sporteseményekre.

„Márciusban lényegében nullára csökkentek a hazai és a külföldi szervezésű események, a hagyományos vállalati rendezvények, a kiállításipar, az üzleti turizmus igen hamar bezuhant.” – mondta még el Ganczer Gábor.

A szövetségnél azzal számolnak, hogy szeptembertől jöhet a kilábalás a válságból, akkor is fokozatosan. De az elnök hangsúlyozta, hogy olyan gyorsan változnak az esmények, hogy nem lehet igazán biztosra ígérni semmit:

Csehországban például keddtől betiltottak minden 100 főnél nagyobb rendezvényt, és nem hasonló lépésre lehet készülni. Franciaországban az ötezer fő feletti, zárt térben tartott rendezvényeket tiltották be lőször, majd nemrég levitték ezerre. Svájcban egyből ezerről indultak, elmaradt így a Genfi Autószalon is. A nagy berlini turisztikai kiállítást, az ITB-t is röviddel a megnyitó előt fújták le. Nagyon gyorsan változhatnak a feltételek.