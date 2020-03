Rendkívüli kamatcsökkentést jelentett be a Bank of England

Soron kívüli intézkedéssel 0,75 százalékról 0,25 százalékra csökkentette alapkamatát szerdán a Bank of England az új típusú koronavírus okozta járvány negatív gazdasági hatásainak enyhítése érdekében, írja az MTI. Nemrég a Fed hasonló soron kívül jelentett be kamatvágást.

Az alapkamatról döntő bizottság a tervek szerint csak március 26-án ült volna össze. A Wall Street Journal szerint nem véletlen, hogy ma jelentették be a kamatcsökkentést, ugyanis várhatóan ma fogja az angol pénzügyminiszter, Rishi Sunak a kormány koronavírus-ellenes gazdaságélénkítő intézkedéseit is bejelenteni.

A Bank of England emellett akciós kölcsönöket biztosít azoknak a kisebb bankoknak, amelyek nem engedhetik meg maguknak, hogy kövessék az alapkamat csökkentését, így ők ezeket az akciós kölcsönöket adhatják tovább a vállalkozásoknak, a várakozások szerint összesen 100 milliárd font értékben. A Bank of England emellett lehetővé teszi a bankok számára, hogy felszabadítsák azt a tőkét, amelyet eddig egy anticiklikus tartalékban voltak kötelesek elkülöníteni, így könnyebben tudják hitelezni a vállalkozásokat még egy lassuló gazdaság közepette is.

Ahogyan a WSJ már a Fed kamatvágásánál is megjegyezte, a monetáris eszközök mérsékelten lehetnek csak hatásosak a koronavírus okozta károk ellen, hiszen a vásárlói félelmet vagy az ellátási lánc akadozását nem tudja ellensúlyozni a kamatcsökkentés sem, ennek ellenére javíthat a befektetői bizalmon, valamint könnyebbé teszi a hitelek felvételét a magánszemélyek és a cégek számára.