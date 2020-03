Tej, sajt, téliszalámi, tészta, kristálycukor, liszt - ezekből spájzolnak a magyarok

Önök hogyan készülnek a rendkívüli helyzetre? Ha az ön cégében is váratlan problémákat okozott a koronavírus és a különböző járványkezelési intézkedések, írjon nekünk a tapasztalatairól! A leveleket a ugyelet+cegekkoronavirus@mail.index.hu címre várjuk.

A koronavírus-járvány terjedésének híre miatt az áruházakban jelentősen megnőtt a kereslet a tartós élelmiszerek iránt, ezért előfordult olyan is, hogy az online bevásárlási szolgáltatásban korlátozásokat vezettek be, csökkentették a megrendelhető termékek mennyiségét.

Sok élelmiszeripari céget megkérdeztünk arról, hogy az utóbbi időszakban érzékelnek-e keresletnövekedést, és ha igen, melyik termékeiket keresik leginkább a vásárlóik. Az első válaszok alapján úgy tűnik, főleg a tej, sajt, téliszalámi, cukos és liszt fogy.

A Csányi Sándor érdekeltségébe tartozó Bonafarm az egyik legnagyobb hazai élelmiszeripari vállalatcsoport. Hozzájuk tartoznak egyebek mellett a Pick, a Herz, a Délhús és a Valdor húsipari márkák és cégek, a tejipari vállalatok közül pedig a Sole-Mizo.

A koronavírus-járványhoz kapcsolódóan ők is jelentős keresletnövekedést érzékelnek, lapunk megkeresésésre Éder Tamás, a cégcsoport PR-igazgatója a következő választ küldte:

Jelentős keresletnövekedést az elmúlt hetek során az UHT tejek esetében tapasztaltunk, de növekvő kereslet jelentkezett a sajtok iránt is. Az elmúlt napokban a szárazáruk, így különösen a téliszalámi rendelések is megerősödtek, valószínűleg azért mert ezek a termékek is nagy biztonsággal tárolhatók hosszabb ideig is.

A boltok polcait látva azt is tapasztalhatjuk, hogy sokan cukorból is bespájzolnak. Ezt meg is erősítette a kaposvári cukorgyárat tulajdonló osztrák Agrana, azt írták:

A hazai kiskereskedelmi forgalomban, amely esetünkben döntően az 1 kg-os kiszerelésű cukor terméket jelenti, számottevő emelkedést tapasztaltunk úgy az előző hónaphoz, mint a korábbi év azonos időszakához képest.

A megszokottnál jóval több fogy lisztből és tésztából is, valószínűleg azért, mert ezek is sokáig megőrzik a szavatosságukat. Megkérdeztük a Gyermelyi Zrt-t, Magyarország piacvezető tésztagyártóját, valamint, egyik legnagyobb malomipari szereplőjét, hogy hozzájuk is több rendelés fut-e be. Levelünkre Bokros Gábor, a cég marketing igazgatóhelyettese válaszolt, aki azt írta:

Az elmúlt hetekben láthatóan megnövekedett a lakosság tartós élelmiszer vásárlása. Legtöbb partnerünktől megnövekedett, extra igények érkeznek a liszt és a tészta termékeink esetében egyaránt. A többletrendelések mind a belföldi, mind a külföldi partnereinkre igazak.

A növényi alapú zöldségkonzerveket gyártó Kecskeméti Konzerv Kft. termékei iránt különösen az uniós exportpiacokon nagy az érdeklődés.

Február hónap óta fokozatosan erősödő szállítási ütemet regisztráltunk, amely a közelgő szokásos húsvéti többlet keresletet is jelentősen meghaladja. Elmondható még, hogy különösen az EU export piacaink keresleti növekedése a legerősebb ebben az időszakban.

(Borítókép: Sergei Bobylev\TASS via Getty Images)