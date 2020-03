Csetlik-botlik a Ryanair rendszere, akadozik a repülőjegy-visszaváltás

Több olvasónk is jelezte, hogy a koronavírus-járvány miatt törölt, vagy lemondani kívánt repülőjáratokra szóló jegyeket nem igazán sikerül visszaváltaniuk a Ryanairnél.

Múlt héten utaztunk volna gyerekekkel Barcelonába, a kialakult helyzet miatt erről lemondtunk, de a Ryanairtől kaptunk értesítést is, miszerint a visszafelé jövő járatunkat törlik. Lehetőségként élhetnénk a pénz visszatérítésével is, de ez egyszerűen képtelenség. Egy hete próbálkozunk a megfelelő linkre kattintva, de amint elérünk egy bizonyos oldalra, rendszerhibát jelez. Több ismerőstől is hallottunk hasonló dolgot, hetek óta képtelenek élni a lehetőséggel, úgy járnak, mint mi

- írja egyik olvasónk, aki hozzáteszi: a légitársasággal semmilyen úton nem tudnak kapcsolatba lépni, telefonszámot, e-mail címet nem találnak.

De egy másik olvasónk is hasonló esetről számolt be, azt mondta, kaptak a Ryanairtől egy levelet, hogy törölték a járatukat, és le volt benne írva az is, hogy mi a teendő, ha vissza akarják váltani a jegyüket. Az instrukciók alapján meg is próbálták, de a rendszer valamiért nem engedte ezt.

Megpróbáltuk körülbelül ötvenszer, kitöltöttük az űrlapot, de a rendszer nem fogadta be.

- mondja olvasónk, aki szerint nem valószínű, hogy a túlterheltség miatt nem működik a dolog, hiszen megpróbálták több különböző időpontban is, például reggel fél hatkor. Sem más időpontra nem tudják átíratni az utazásokat, sem a pénzüket nem tudják visszautaltatni.

A fent leírt problémákkal kapcsolatban megkerestük a Ryanairt is, akik azt a választ küldték, hogy nagyon túlterhelt a rendszerük, ezért arra biztatják az ügyfeleiket, hogy folytassák továbbra is az „önkiszolgáló” lehetőségek próbálgatását.

(Borítókép: Albert Gea/REUTERS)