A világ összes országában visszafizeti a lemondott foglalásokat az Airbnb

A globálissá vált koronavírus-járvány miatt az Airbnb úgy döntött, hogy minden országban lehetővé teszi, hogy a cégen keresztül lakást vagy szobát foglalók mindenféle büntetés vagy extra költség nélkül visszamondhassák a foglalásaikat és visszakaphassák a már kifizetett foglalót - írja a Bloomberg.

A döntés minden olyan március 14 előtti foglalásra érvényes, egészen az április 14-re szóló foglalásokig.

Nem akarjuk, hogy a vendégek úgy érezzék, hogy utazniuk kell, különben bukják a pénzüket - írta a döntéssel kapcsolatban a Twitteren Brian Chesky, a cég vezérigazgatója.

Az Airbnb ügyfelei eddig csak a Kínába, Dél-Koreába és Olaszországba szóló foglalásaikat törölhették anélkül, hogy elveszítenék a foglalójukat, de a cégen elég nagy volt a nyomás, hogy ahogy a WHO globális járvánnyá minősítette a Covid-19 fertőzést, a turizmus pedig a járvány miatt világszerte szinte leállt, így más országokra is kiterjessze ezt a programot. A cég először az Egyesült Államokra terjesztette ki az intézkedést, miután Donald Trump elnök elrendelte, hogy európai állampolgárokat ne engedjenek be az országba.

Cheslky azt is írta a Twitteren, hogy megértik, mekkora érvágást jelent a lakásaikat a platformon kiadóknak a járvány miatt kieső bevétel, tudják, hogy sokaknak teljesen ettől függ a megélhetése és most azért izgulnak, hogy a saját lakbérüket ki tudják-e majd fizetni, de azt írta, már van pár nagyszabású ötletük, hogy hogyan segíthetnék ki a venéglátókat. Erről azonban részleteket egyelőre nem árult el.