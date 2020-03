Újabb történelmi mélypont: az euró ára már 342 forint fölött

Ma délelőtt némi erősödés után újabb történelmi mélypontra gyengült a forint az euróval szemben, kora délután már 342,30 környékén járt.

A hétvége előtt is már hajszálnyira volt korábbi mélypontjától, az eddigi rekordárfolyam 340,6 körül volt az euróval szemben.

A következő napokban is elsősorban a nemzetközi hangulat függvényében alakulhat a forint árfolyama, nem kizárt, hogy látunk majd új történelmi mélypontot. A koronavírus okozta bizonytalanság miatt egyébként több regionális valuta is gyengélkedik, zuhan például a cseh korona is.

(Borítókép: Balazs Mohai/Bloomberg via Getty Images)