Manila, Erbil, Hoboken: kijárási tilalmak világszerte

A koronavírus terjedése ellen meglépett hatósági intézkedések eltérő üteműek, de van néhány régió, illetve település, amely már az első komolyabb járványjelenségekre is a lehető legdrasztikusabb intézkedéseket lépte meg.

Irak (akárcsak a szomszédos Irán) rendkívül nehéz helyzetbe került a koronavírus nyomán. Bár Irakban még nincsen olyan sok fertőzött és haláleset, ám az államot már a járvány előtt is tömeges tüntetések, belső megosztottság sújtotta, így különösen nehezen kezeli a krízishelyzetet, amely az alacsony olajár miatt is fokozottan érinti az olajállamot.

Irakban a legfrissebb adatok szerint 124 fertőzött személyt azonosítottak, és eddig 10 a halálos áldozatok száma.

A megosztott országban található az 5 milliós iraki Kurdisztán, és amikor a 29 fertőzött mellett itt is elhunyt az első ember (Szulejmani városában), a KRG regionális kormány azonnal a lehető legkeményebben lépett fel.

Erbil bezárt

Az első halálhír hatására a két legnagyobb kurd városban, az 1,4 milliós Erbilben és a 700 ezres Szulejmániban teljes kijárási tilalmat rendeltek el a hatóságok, először csak 48 órára, amit eddig 24 órával meghosszabbítottak.

A földkerekség egyik legrégebbi, folyamatosan ember által lakott városának, a 8000 éves fellegvárával igazán különleges Erbilnek a mindig nyüzsgő központjában csak a galambok maradtak, a bazár is tejesen bezárt, ember egyáltalán nincsen az utcákon, elég megdöbbentőek a helyi lapokban közölt képek. Itt a Rudaw angol nyelvű kurd portál felvételei láthatóak.

De egyáltalán miért készülhettek képek? Érdekes módon a totálisan leállított Erbilben a hatóságok csak a rendőröknek, a mentősöknek, a fertőtlenítési szakembereknek, a vízhálózatot és más közüzemeket működtető szakembereknek és az újságíróknak (!) engedték meg a munkavégzést.

A teljesen üres utcákat az egészségügyi dolgozók átfertőtlenítik, és a tervek szerint keddtől, ha nagyon korlátozottan is, de újra megindul az élet.

A szigorú kijárási tilalom után is zárva maradnak az iskolák, a vendéglátóhelyek, nem lesz sem helyi tömegközlekedés , sem települések közötti közlekedés.

Jön a noruz

Ráadásul közeleg a kurdok nagy ünnepe, a noruz, vagyis a kurd újév. Ezt a 13 napig tartó, eredetileg perzsa ünnepet ma a világon 300 millió ember tartja a legnagyobb ünnepének (elsősorban Iránban, a kurdok körében, de Törökországban, Indiában és Afganisztánban is).

A mi téli szünetünkre emlékeztető két hétben a nagytakarítás mellett egymás felkeresése, nagy közös étkezések a jellemzőek, és ilyenkor szokott hazatérni a világon szétszórtan élő sokmillió kurd.

A KRG most felszólította a külföldön élő kurdokat, hogy ne jöjjenek haza az ünnepre, mert senkit nem fognak beengedni.

Metro Manila

Kurdisztánhoz hasonló, de egy fokozattal enyhébb intézkedéseket vezettek be Metro Manilában, vagyis a Fülöp-szigetek főváros körüli 12, milliós (tágabban értelmezve 24 milliós)központi régiójának több településén.

Az országban eddig 140 fertőzöttről és 11 halálestről tudnak,

de az államfő, illetve a helyi kormányzók, polgármesterek úgynevezett közösségi karantént hirdettek.

Első körben március 15-től, április 14-ig tart majd a otthonmaradást megkövetelő rendszer, amelynek feltételrendszere jobban hasonlít a legszigorúbb európai intézkedésekhez.

Este 8-tól, reggel 5-ig

A manilai kijárási tilalom szerint egyelőre csak este 8 és reggel 5 között nem lehet egyáltalán kilépni az utcára, de azon kívül is tiltott minden közvetlen emberi találkozás. A közúti, a légi és a vízi közlekedés is megállt, ugyanakkor az emberek alapvető élelmiszereket beszerezhetnek, csak nem közelíthetik meg egymást egy méternél jobban.

A Fülöp-szigetek nagyon komolyan veszi a lakosság edukációját, Rodrigo Duterte és szóvivője, Salvador Panelo, a két egyaránt jogász végzettségű filippinó politikus egyaránt 70 felettiek, az elmúlt napokban Panelo folyamatosan maszkban és csak virtuális sajtótájékoztatókon keresztül adott helyzetjelentéseket.

Manilában is bezártak a kaszinók, a bárok, a plázák, az iskolák és az irodák is, de vallási tevékenységet lehet folytatni, illetve munkába is lehet menni, ahogyan nyitva vannak az egyedi elhelyezkedésű gyógyszertárak, élelmiszerüzletek, bankok és elektronikai szaküzletek is, igaz a megrémült lakosság eléggé kifosztotta a boltokat.

New Jersey: a lokális gócpont

Az Egyesült Államokban két város emelkedik ki a meghozott intézkedések szigorával, az 55 ezres Hoboken, illetve a 40 ezres Teaneck, mindkettő New Jersey államban. A települések kisebb járványgócpontnak tekinthetők, Hoboken esetében este 10 és reggel 5 között van kijárási tilalom, de sürgősségi esetben, vagy amennyiben a munkáltató igazolja, hogy a munkavállaló ekkor kezd, vagy végez a munkahelyén, lehet közlekedni. A hatóságok jelezték, a kutyasétáltatás nem számít sürgősségi esetnek.

Az üzletek többsége és a meleg ételt fel nem szolgáló vendéglátóhelyek már bezártak, ahol pedig kapható étel, ők sem fogadhatnak vendégeket, de elvitelre, házhozszállítási szolgáltatásokra van lehetőség. Teaneckben már 18 fertzöttet találtak, így aligha túlzó az, hogy Mohammed Hameeduddin polgármester az egész városban önkéntes karantént rendelt el.

(Borítókép: Biztonsági erők Erbilben a kijárási tilalom első napján / Fotó: Safin Hamed / AFP)