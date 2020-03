A benzinkutak egyelőre állják a sarat

A Magyar Ásványolaj Szövetség tagvállalatai, vagyis a nagyobb hazai benzinkúthálózatok (Mol, OMV, Shell, Lukoil) egyelőre zavartalanul működnek. A szövetségnek csak tavalyi adatai vannak (2019-ben 1,5 milliárd liter benzin és 2,4 milliárd liter gázolaj fogyott), azt az érintett cégek is üzleti titokként kezelik, hogy az elmúlt napokban mennyi üzemanyag fogyott.

Így egyelőre még nehéz megmondani, hogy a koronavírus eldurvulásának a napjaiban melyik az erősebb hatás,

mindenki betankol a nehezebb napokra (jobb teli tankkal készülni a válság esetén szükségessé váló utakra, például egy víkendház és az állandó lakhely között, vagy az ahogy mindenki otthon marad, már elkezdi visszavetni a keresletet.

A fő üzenetek

A töltőállomások tehát egyelőre a megszokott nyitvatartással, fennakadás nélkül működnek, de a koronavírus terjedésének megelőzése érdekében az egyes cégek számos intézkedést hoztak, és mindenki azt kéri, hogy miként a cégek igyekeznek vigyázni a vásárlóikra (állandó fertőtlenítésekkel), úgy a vásárlók is vigyázzanak a töltőállomáson dolgozókra.

Az OMV a honlapján adott részletes tájékoztatást, a Mol és a Normbenz (Lukoil-kutak) válaszoltak a kérdéseinkre, és ezt ígérte a Shell is, ha ez megtörténik, természetesen az ő válaszaikkal is frissítjük a cikknket.

A Mol díjtalanná tette a mósdóhasználatot, a shopokon belül legalább óránként (csúcsidőben pedig még ennél is gyakrabban) fertőtleníti a mosdókat és a gasztro területet, így a pultot, a székeket és asztalokat is. A cég a töltőpisztolyokat is rendszeresen tisztítja, fertőtleníti, illetve egyszerhasználatos kesztyűket is kihelyezett. A Fresh Corner üzletekben most csak papírpohárban árusított kávé van és csak előrecsomagolt pékárukat árusítanak, csúcsidőben pedig előfordulhat a kinti várakoztatás is.

Az OMV szerint a töltőállomások náluk is a megszokott nyitvatartással üzemelnek, és az összes termék (a VIVA kávézókban és a SPAR Expressz üzletekben) megfelelő mennyiségben áll rendelkezésre.cAz OMV is arról tájékoztatta ügyfeleit, hogy az előírtaknál is magasabb szinten működő higiéniai szabályokat vezetett be.

A cég arra kéri a fogyasztóit, hogy

csak akkor vegyék le a polcról a terméket, ha valóban meg is szeretnék azt vásárolni,

tartsanak elegendő távolságot az alkalmazottaktól és egymástól,

minimalizálják a pénztárnál eltöltött időt,

fizetés során, ha lehetséges, használjanak contactless bankkártyát.

aki köhög vagy tüsszög, használjon papírzsebkendőt , azokat pedig használat után azonnal dobja ki és mosson kezet.

A cég a legérintettebb töltőállomásokon már bevezette a kesztyű használatát is, illetve a munkatársaknak a csomagolás nélküli élelmiszerek kezelésekor kesztyűt, fogót vagy papír szalvétát kell használniuk.

Csak hárman egyszerre

A Lukoil-töltőállomásaok (Normbenz) is a megszokott nyitva tartás mellett, érdemi változás nélkül üzemelnek. A cég is bevezetett pár alapvető, megelőzést célzó intézkedést is, ennél a csoportnál is ingyenes lett, az eddig fizetős WC-k hasznáata is.

A szappanadagolókban is fertőtlenítő hatású kézmosó található, ennek feltöltéséről folyamatosan gondoskodik a cég. A cég azt kéri a vásárlóktól, hogy lehetőleg 3 főnél többen ne tartózkodjanak a shopban és 1,5 méter távolságot tartsanak egymástól.

A csoport inkább kereslet-növekedést tapasztalt, a DESPAR-shopok forgalma 20-40 százalékkal emelkedett meg az elmúlt napokban, de az utánpótlás minden árucikkből biztosított.

Azt nem tudhatják a cégek, hogy mit hoz a holnap, követik a hatóságok iránymutatását, és ahogy megfogalmazták, a legfontosabb az üzemanyag-ellátás biztosítása és az ember. A Mol válaszában kiemelte, a teljes Mol-csoport bevezette a távoli munkavégzést azokban a munkakörökben, ahol az megoldható, a cégnél megszorításokról nincsen szó, a társaság nem tervez létszámleépítést.