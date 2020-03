Megjelentek a részletek a koronavírussal kapcsolatos gazdasági csomagról

Orbán Viktor szerda délután bejelentette a legújabb koronavírussal kapcsolatos kormányzati döntéseket. A miniszterelnök a kormányülés szünetében beszélt a többpontos gazdasági intézkedéscsomagról. Az ellenzéki reakciókat ebben a cikkben gyűjtöttük össze.

Az erről szóló kormányrendelet szerda éjfél előtt 4 perccel jelent meg a Magyar Közlönyben, ez már részletesebb, mint a délutáni videó, pár homályos részlet tisztázódott.

Törlesztési moratórium

Magánszemélyek és vállalkozások szerda éjfélig megkötött hiteleinek tőke- és kamatfizetési kötelezettségét az év végéig felfüggesztik. A fizetési moratórium minden hitel- és kölcsönszerződésre vonatkozik, illetve pénzügyi lízingszerződésre.

A moratórium nem csak a tőketörlesztésre és a kamatra terjed ki, hanem még a hiteldíjra is, azaz semmilyen költséget nem kell fizetni.

A fizetési moratórium 2020. december 31-éig tart, de az időtartamát egy újabb kormányrendelet meghosszabbíthatja. Akinek a szerződése 2020-ban jár le, az is élhet a törlesztési moratóriummal, ilyenkor a szerződéses kötelezettségek teljesítésének határideje, illetve a kötelezettségvállalás időtartama 2020. december 31-éig meghosszabbodik. Aki viszont továbbra is rendesen törlesztene, az is gond nélkül megteheti, mivel a fizetési moratórium nem érinti az adós azon jogát, hogy az eredeti szerződési feltételek szerint teljesítsen.

Ágazati segítség

Az olyan súlyos gondokkal küszködő szektorokban, mint a turizmus, vendéglátás, szórakoztatóipar, szerencsejáték, filmipar, rendezvényszervezés, előadóművészet és sportszolgáltatás a nem lakásként bérelt helyiségek bérleti díjat tilos megemelni, és a bérleti szerződést június 30-ig tilos felmondani. A felmondási tilalom újabb kormányrendelettel meghosszabbítható.

Ezekben a szektorokban a dolgozók után a munkáltatónak nem kell járulékot fizetni március, április, május és június hónapokban. A munkavállaló bérét terhelő járulékok közül ezekben a hónapokban kizárólag az egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettség áll fenn, de legfeljebb 7710 forintot kell fizetni. Március 1. és június 30. között turizmusfejlesztési hozzájárulást nem kell befizetni.

A személyszállítási szolgáltatást végző katás egyéni vállalkozóknak- vagyis, ahogy Orbán Viktor a szerdai videóban fogalmazott: a taxisoknak - március, április, május és június hónapokban nem kell adózniuk. Mivel a katázóknak mindig a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig kell befizetniük az átalányadót, így a taxisoknak majd csak augusztus 12-én kell adózniuk, a júliusi munkavégzés után.

ez nagyjából félmillió magyart érint.

A Pénzcentrum számítása szerint csak a turizmusban mintegy 428 ezer főt foglalkoztatnak, és további 80 ezer főt számlál a szórakoztatóipar, a sport, a kulturális szolgáltatások és a személyszállítás is.

Rugalmasabb munkajog

A munkavállalási szabályokat rugalmasabbá teszik, Orbán Viktor megfogalmazása szerint azért, hogy "a munkaadók és a munkavállalók könnyebben meg tudjanak egyezni egymással". Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy néhány, a 2012-es Munka törvénykönyvében szereplő szabály nem érvénytelenné vált egészen az országos veszélyhelyzet lejárása utáni 30. napig.

A Munka törvénykönyve szerint a munkáltató a munkaidő-beosztást nem módosíthatja a munkanap előtti napokban, ha módosítani akar, akkor azt legalább 96 órával (4 teljes nappal) előre kell bejelentenie.

A szerdai kormányrendelet alapján a munkáltató bármikor módosíthatja a munkaidő-beosztást.

Emellett a munkáltató a munkavállaló számára az otthoni munkavégzést és a távmunkavégzést egyoldalúan elrendelheti, és jogában áll leellenőriznie a munkavállalók egészségi állapotát is.

Eltűnnek a személyi kölcsönök?

A kormányrendeletben szerepel az is, hogy a csütörtöktől felvett új fogyasztási hitelek teljes hiteldíjmutatóját, a thm-et a jegybanki alapkamat (jelenleg 0,9 százalék) plusz 5 százalékban maximalizálják.

Jó kérdés, hogy a fogyasztói hitelek – amelyek körébe tartoznak a személyi kölcsönök, de a jóval drágább hitelkártya vagy folyószámla hitelek is – teljes hiteldíjának 5,9 százalékos maximalizálása milyen következményekkel jár. Az ehhez hasonló új hitelkonstrukciók bevezetését általában több hetes előkészület előzi meg, Orbán Viktor szerda délután viszont úgy fogalmazott, hogy a THM-plafon már a csütörtökön felvett hitelekre is vonatkozik.

A Bank360 elemzése szerint nem egyértelmű, hogy a pénzintézetek tudnak-e egyáltalán ilyen alacsony kamatszinten hitelezni. 2019-ben az átlagos THM 13 százalék felett volt például a nagyon népszerű személyi hiteleknél, ezt kell most egyik napról a másikra lecsökkenteni 5,9 százalékra. Egy kölcsön kihelyezésének ráadásul van egy fix költsége is, amit egy alacsonyabb hitelösszegű és rövidebb futamidejű hitel nem fog kitermelni.

Eddigi intézkedések

Orbán Viktor miniszterelnök múlt pénteken tette meg első nagy online bejelentését, melyben újabb külföldi beutazási korlátozások mellett tájékoztatott az összes oktatási intézmény bezárásáról, illetve tíz területi akciócsoport felállításáról. Pár órával azelőtt, reggeli rádióinterjújában még azt mondta, hogy „az iskolák bezárása nem indokolt”.

A miniszterelnök legutóbb hétfőn, a parlamentben tartott napirend előtti felszólalásában ismertetett új intézkedéseket. Ezek szerint az összes nem magyar állampolgár előtt lezárják a határokat, minden rendezvényt betiltanak, illetve az éttermek és a kávézók csak 15 óráig lehetnek nyitva.

Durva influenza vagy veszélyes világjárvány?

Vannak, akiknek már nincsenek kérdéseik, és vannak, akik az Indexet olvassák! Támogasd te is a független újságírást, hogy ebben a nehéz helyzetben is tovább dolgozhassunk! Kattints ide!