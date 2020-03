Koronavírus: Még a kártyás fizetés sem teljesen biztonságos megoldás

Az országos home office és karanténhelyzetben igencsak megcsappantak a kontaktot igénylő fizetések. Ha ebédet, vagy élelmiszer-házhozszállítást rendelünk, érdemesebb előre fizetni, a csekkeket online bankingban ajánlatos kifizetni, nem pedig a postán sorban állva, ha nincsenek nyitva a kocsmák, a vendéglők, a jegypénztárak, a közüzemi ügyfélszolgálatok, vagy a fogászatok, akkor a hétfköznapi fizetési momentumaink nagy része kiesik.

Ugyanakkor a nagy lefagyás idején is szükségünk lehet benzinre, gyógyszerre, élelmiszerre, teljesen nem tűnnek el a pénzforgalmat igénylő helyzetek.

Nemrégiben cikket írtunk a készpénz azon kellemetlen tulajdonságáról, hogy a nagy forgásban a papír és az érme könnyen terjeszti a kórt, ezért a jegybankok például gyakori gőzöléssel, fertőtlenítéssel és a bankók két hetes pihentetésével harcolnak a járvány ellen.

Több olvasónk is jelezte (természetesen jogosan), hogy a készpénzmentes fizetéseknek is vannak kockázatai, így például, ha egy gyógyszertárban a folyamatosan használatos terminálnál egymás után nyomkodják, a részben beteg ügyfelek a PIN-kódjukat, akkor újabb veszélyről beszélünk. Az azért nem várható el, hogy a patikusok minden fizetés után fertőtlenítsenek.

Sokat segít viszont az ilyen kontaktok minimalizálásában az, ha contactless, vagy egyérintéses kártyahasználatot alkalmazunk. A PSD2-rendszerben ennek szigorú szabályai vannak, a csalók elleni védekezés miatt a kódmentes fizetések szabályozottak.

Az egyérintéses kártyás fizetéseknél az 5000 forint alatti tranzakcióknál a rendszer nem kér PIN-kódot, de azért néha mégis szeretné látni a bankunk, hogy valóban a birtokunkban van-e a kártya. Ezért vagy minden ötödik fizetésnél, vagy 150 eurónyi (50 ezer forint) összesített fizetési értéknél a rendszer kér egy PIN-kódos megerősítést.

Egy járványügyi ötlet szerint el lehetne gondolkodni azon, hogy a rendkívüli helyzetre való tekintette most csak a 10 ezer, esetleg a 20 ezer forint feletti fizetéseknél legyen automatikusan PIN-kód használat. A bankok, illetve a kártyatársaságok esetleg arra is felhívhatják a figyelmet, hogy a fizetések megosztásával elkerülhető a terminál nyomkodása, noha természetesen elég idegesítő lenne, ha az amúgy is hosszú sorokban egy 24 ezer forintos nagybevásárlást öt tételre osztanának a kedves raktározók.

(Borítókép: Készpénzzel fizet egy vendég egy budapesti kávézóban 2020. március 11-én. - fotó: Balogh Zoltán / MTI)