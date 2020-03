Az Audi a járvány miatt előrehozza a prémiumok kifizetését

A győri Audi-gyárban hétfőtől leáll a termelés, de a cég közleménye szerint nem lesznek elbocsátások, sőt, az eredetileg későbbre tervezett prémiumok kifizetését is előbbre hozzák, hogy a dolgozók könnyebben át tudják vészelni a járvány miatt kialakult helyzetet.

A cég közleményében az áll, hogy „a leállás tervezett hossza Győrben várhatóan 2 hét”, és ütemezetten áll le a termelés. „Az adminisztratív területeken – ahol erre lehetőség van – a munkavégzést fenntartjuk ez idő alatt is” – írják.

A munkahelyi éttermeiket átmenetileg bezárták, és a büfék nagy része sem üzemel. Személyes ügyfélszolgálati pontok a vállalatnál nem működnek, így például a személy- és munkaügy csak telefonos ügyfélszolgálatot biztosít.

„A vállalaton belül munkatársaink személyes érintkezési lehetőségeit a minimumra szorítottuk. Azokon a munkahelyeken, ahol a munkavégzést fenn kell tartani, a munkatársaknak csak egy része tartózkodhat a munkahelyen, valamint a biztonsági távolságot be kell tartani”

– olvasható a közleményben, amelyben azt is írják:

Az Audi Hungaria igazgatósága úgy döntött, hogy ebben az időszakban is minden eszközzel támogatja a munkatársait, így minden esetben biztosítja a jövedelmek kifizetését. Munkatársakat nem bocsátunk el.

Ezenkívül

a rendkívüli helyzetre való tekintettel a 2019-es évre meghatározott munkatársi prémium kifizetését az eddig megszokott május elején esedékes kifizetésnél egy hónnappal korábbra, április elejére ütemezik.

A koronavírus eleve nehéz helyzetben találta az európai autóipart, így a Magyarországon dolgozó cégeket is. A válság teljes hatása attól függ majd, hogy a most kieső termelés végleg elmarad, vagy a későbbiekben pótolható-e, de talán ennél is fontosabb hatás, hogy a járvány mennyire tépázza meg az európai autókeresletet.

(Borítókép: a győri Audi-gyár H. Szabó Sándor/ORFK Légi felvétel)

