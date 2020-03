Bank360: Péntektől nehezebb hitelhez jutni az OTP-nél

Az OTP Bank a péntektől befogadott hiteligénylések esetén jelentősen szigorítja a lakossági hitelhez jutás feltételeit – értesült a Bank360.hu. A portál szerint

a szigorítás előszele lehet annak, ami az 5,9 százalékos THM-ű személyi kölcsön igénylőire vár.

Az OTP felemelte a hiteligényléshez szükséges minimum jövedelmeket a jelzáloghiteleknél, babaváró hitelnél egységesen 75 000 forintról 100 000 forintra, az áruhitelek esetében pedig 40 000 forintról 75 000 forintra nőtt az elvárt minimum jövedelem. A bank az alábbi jövedelmeket kizárta, ezek igazolva sem számíthatnak az elfogadott források közé:

Napidíj

Osztalék

Külföldről származó jövedelem (kivéve nyugdíj)

Bérleti díj

Ingatlanhitelek esetében további szigorítás, hogy nem fogadható el határozott idejű munkaviszony. Ugyanez a helyzet a babaváró hitel igénylésénél, kivéve, ha az igénylő honvédségi vagy magyar minisztériumi alkalmazott.

A már folyamatban lévő babaváró hitelek és ingatlanfedezetű hitelek igénylése elutasításra kerülhet,

ha az ügyfél nem tudja teljesíteni az új minimum jövedelmi feltételt, vagy a most kiesett jövedelemforrások valamelyikével igényelt hitelt.

A más banktól származó projekthiteles, vagy anélküli társasházak vásárlása esetén a kivitelezővel sem köthető együttműködési megállapodás, ha pedig már van ilyen, csak akkor fogadhatók be a lakossági hitelkérelmek, ha közel nulla energiaigényű lakásról, épületről van szó. A projekthitel nélküli társasházi lakások építésére adott szakaszos finanszírozású új kölcsönök befogadását is felfüggesztették és azokat is, amelyeknél az épület nem felel meg a nulla energiaigényű minősítésnek.

A Bank360 szerint a mostani általános szigorítás alapján nem sok jót tartogat a jövő azoknak, akik tényleg bajba kerültek és várják az új szuperkölcsönt.

Nagy kérdés, hogy a kormány által 5,9 százalékos THM-mel maximalizált fogyasztási hiteleket milyen feltételekkel kínálják majd a bankok, hiszen csak nagyon alacsony kockázati költség mellett tudnak ilyen olcsón hitelezni. Mindezek alapján félő, hogy csak egy nagyon szűk, megbízható ügyfélréteg számára lesz elérhető, akiknek viszont valóban szüksége lenne az áthidaló segítségre, bezárul ez a lehetőség.

