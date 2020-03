Szlovákiában plexiüveget raknak a Lidl és a Kaufland pénztáraihoz

A koronavírus-járványban leginkább sújtott európai országban, Olaszországban is bevezettek már hasonló lépést több boltban, most az ujszo.com írta meg, hogy Szlovákiában a Lidl és a Kaufland is plexiüveget szereltet a pénztári dolgozók és a vásárlók közé.

A Lidl Szlovákia azt írta a Facebook-oldalán, hogy több mint ezer pénztárnál szerelik fel a plexiüvegeket. Emellett pedig a pénztárnál a padlóra is matricákat ragasztanak fel, amikkel jelzik, hogyan lehet tartani a biztonságos távolságot a sorban.

A Kaufland a Facebookján pedig azt írta, hogy a következő néhány napban mind a 70 boltjukban felszerelik a plexiket, és mindenkit arra kérnek, hogy tartsa be a higiéniai elővigyázatosságokat. A posztban jelzik az emberek között ajánlott 2 méteres távolságot is.

Szlovákiában pénteken 137 igazolt fertőzöttről lehetett tudni.

Elküldtük kérdéseinket a Lidl Magyarországnak is, hogy Magyarországon is terveznek-e hasonló intézkedéseket. Amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.

