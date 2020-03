Kiesett a jövedelmem, honnan lesz most pénzem?

A koronavírus hatása elég gyorsan érezhető lesz a hazai megtakarítási piacon is. Aki nem veszítette el a jövedelmét, az talán még többet is takarít meg ilyenkor, hiszen nem nagyon tud fogyasztani, ráadásul a nehéz időkben többet is szokás spórolni. Sajnos azonban sokan vannak a fehér, a szürke- és a feketegazdaságban is, akik most egyáltalán nem szereznek jövedelmet. Ők vajon mihez nyúlnak először?