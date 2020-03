Lehetett sejteni, hogy a katásokat fogják kidobni először

Hétfő éjjel kijött magyar kormány új segélycsomagja, ebben több jelentős könnyítést is az adórendszeren keresztül akarnak megoldani. Jó néhány szektorban módosulnak egy időre a járulékfizetési szabályok, de az adóvégrehajtás vagy épp a katások fizetési kötelezettsége is.

Dr. Bajusz Dániel, az Ernst & Young adószakértője szerint a járvány előtt, az év elején már a Pénzügyminisztérium tudhatta, hogy nincs minden teljesen rendben a katásokkal. Azt észlelték, hogy az elmúlt másfél évben regisztrált katások 40 százaléka, de egyes szektorokban akár több mint fele is valójában munkavállaló volt.

A szakma is jelezte az államnak, hogy egyrészt nem ez volt az adótörvény célja. Másrészt ha munkavállaló helyett katásként dolgoznak sokan, akkor ezek az emberek a munkavállalókat megillető munkaügyi biztonságtól is elesnek. Most látszik is az, hogy a vállalatok a legkönnyebben a kölcsönzött munkaerőtől és a katásoktól szabadulnak meg.

Ezért is kellett most gyorsan rájuk koncentrálni. Ezek az intézkedések egyrészt megpróbálják segíteni őket egyrészt úgy, hogy meg tudják tartani a megbízásukat. Aki pedig elvesztette most az összes bevételét, azt ne terhelje a havi 50 ezer forintot egy darabig.

A kata előnyei is megmutatkozhatnak most, ez ugyanis rugalmasabb megoldás, mint általában a munkaviszony. Most újra lehet tárgyalni a feltételeket vagy lehet szüneteltetni is az adott megbízást.

Ugyanakkor nem tolja a kata irányába a kormány a munkavállalókat, legalábbis azokra ezek a most bejelentett kedvezmény nem vonatkoznak, akik most jelentkeznének át a kata vagy kiva alá. Utóbbi adózási mód szintén kapott most kedvezményeket, csak az lényegesen kevesebb embert érint.

A járulékcsökkentésekről az adószakértő példája szerint százezer forint nettó bér kifizetése most 178 948 forintba kerül a munkaadónak, a könnyítéseket megkapó cégeknek pedig most 123 457 forintjába fog kerülni. Tehát százezer forintnyi béren 55 491 forintot spórol a kedvezményezett cég, ami elég komoly megtakarítás azoknak a vállalatoknak, akik a kedvezmény hatálya alá tartoznak és tudnak bért is fizetni. Ide tartozik még, hogy

ettől még mindent ugyanúgy be kell vallani,

csak kifizetni nem kell az adott összegeket.

A NAV-os végrehajtások felfüggesztéséről Bajusz elmondta, hogy a szabályozás alapján ez a folyamatban lévő végrehajtási eljárásokra vonatkozik, a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig az adóhatósági végrehajtások szünetelnek. A joszabályszöveg nem teljesen egyértelmű, azt is jelenthetné, hogy új végrehajtásokat indíthatnak, de valószínűleg nem így fogja érteni a NAV Bajusz szerint. Hasznos lenne ebben a tárgyban is egy NAV közlemény kibocsátása, mint a végrehajtás felfüggesztése és fizetési kedvezmények vonatkozásában.

Mivel a kormányrendeletek nem tartalmazzák, ezért a végrehajtás szünetelése alatt a tartozás/hátralék pótlékolódik (egyedül a 2020.03.01. előtti katatartozások fizetési halasztása és részletfizetése kapcsán tartalmazza a jogszabály, hogy az pótlékmentes). Látni kell továbbá, hogy a végrehajtás szünetelése nem érinti a folyószámla-tartozás tényéhez fűződő hátrányos jogkövetkezményeket.

Tartozás esetén – függetlenül, hogy nem lehet végrehajtani – az adózó kieshet mondjuk a köztartozásmentes adózói adatbázisból (melynek felülvizsgálati időszaka március 31-ig esedékes), mely például kockázati biztosíték nyújtáshoz vezethet az EKAER rendszerben. De a tartozásnak lehet kihatása az adózói minősítésre vagy egy későbbi adóregisztrációs eljárásra is.

De még a hátralékos adózók „feketelista” szabályát sem módosították. Az adózásban rengeteg minden függ össze tehát, a NAV és a pénzügyi kormányzat feladata, hogy ezeket végiggondolják és további intézkedéseket javasoljanak. "Természetesen az adózóknak és az adószakmának is meg kell értenie, hogy rendkívüli nyomás helyeződött az államigazgatásra, így egyik napról a másikra nem várható az összes megoldás kidolgozása" - mondta Bajusz.