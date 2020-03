Április 15-től 15 ezer forint lesz az érintéses fizetés értékhatára

A járványügyi helyzet okán az érintéses fizetési kártyás vásárlások esetében a PIN-kód kötelező használatára vonatkozó jelenlegi 5 ezer forintos értékhatárt 15 ezer forintra emeli rendeletében a kormány, írja az MTI. Előzetes becslések szerint a vásárlások közel 90 százaléka úgy történhet meg, hogy a vásárló a POS terminálhoz kezével hozzá sem ér. Ez az intézkedés is a járvány lassítását szolgálja, hiszen csökkenti annak a szükségességét, hogy a bankkártyát használó ügyfelek a kezükkel érintsék a – sok más ember által is érintett – terminált a PIN-kód beírásakor.

A kormány ennek érdekében a veszélyhelyzetre tekintettel megemeli a köznyelvi nevén pay pass-os fizetések értékhatárát 5 ezer forintról 15 ezer forintra. Az egész ötlet elméleti hátteréről már az Index is írt korábban, és a jegybank is támogatta az elképzelést. lépéssel a várakozások szerint a vásárlásoknak már közel 90 százaléka, azaz összesen mintegy 670 millió darab tranzakció lenne bevonható abba körbe, amikor a tranzakció a POS terminál fizikai megérintése nélkül megtörténhet.

A jogszabály módosítása rövid felkészülési időt ad a bankoknak és a kártyatársaságoknak.

Az új értékhatár 2020. április 15-től lép életbe.

A járványügyi helyzettől függetlenül figyelemmel kell lenni a pénzügyi biztonságra is, így továbbra is él az a biztonságot szolgáló általános szabály, hogy a PIN kódot időközönként még az érintőkártyás vásárlásakor is meg kell adni, amivel az biztosítható, hogy egy ellopott kártyával ne lehessen korlátlanul visszaélni. Így a POS terminál 5 PIN kód nélküli vásárlás után a 6. vásárlásnál értékhatártól függetlenül ezután is kérni fogja a kódot, vagy ha PIN kód nélkül annyit vásároltunk egymás után, hogy annak értéke elérte a 150 eurónak megfelelő összeget.

Ezen túlmenően higiéniai szempontból, a járvány elleni védekezés érdekében jó megoldás lehet az okostelefonnal, vagy okosórával való fizetés, ahol a rendszer egyáltalán nem kéri a PIN kódot és így a terminált sem kell fizikailag megérinteni.