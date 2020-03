Sokan bedőlhettek Dros Róbert tévés műsorvezetőnek, aki rendkívül kedvezményes áron kínált egzotikus utazásokat. A nyaralásokból azonban többnyire nem lett semmi, és jópáran a pénzüket sem kapták vissza. Sokan azért hittek neki, mert a tévéműsorai is mind gyönyörű, távoli országokban játszódtak. Az emberek azt gondolták, hogy egy jómódú műsorvezetőben, producerben, aki évek óta rendszeresen külföldre jár, meg lehet bízni.

Január végén alakult az a ma már több mint százharminc taggal rendelkező Facebook-csoport, amelyik a Dros Róbert által megkárosított embereket gyűjti.

Azért hoztuk létre ezt a csoportot, hogy még mielőtt bárki pénzt utalna Dros Róbertnek vagy a Tahi Panoráma Kft.-nek, szembesüljön az átveréssel. Dros Róbert nagyon kedvező árú utazások ajánlatával ver át jóhiszemű embereket! Tudomásunk szerint már több mint 20 embert húzott le több millió forinttal. Több rendőrségi feljelentés folyik ellene, de nem hagyta abba, ugyanúgy folytatja!

– írták a csoport létrehozásakor.

A bejegyzések alapján nemcsak az látszik, hogy a tagok elkeseredettek, és vissza akarják kapni a pénzüket, hanem az is hamar leszűrhető, hogy iszonyatosan felkorbácsolta az indulataikat, hogy valaki összebarátkozott velük, megbíztak benne, beleélték magukat, hogy csodás helyekre utazhatnak, aztán ez a kedves, barátságos ember átverte őket.

Közülük több emberrel is beszéltünk, elmondásuk alapján a módszer a legtöbb esetben nagyon hasonló volt. Dros azt mondta nekik, hogy megüresedett egy-két hely a külföldre induló forgató csoportban, ezért néhány kísérőt még magukkal vihetnek. És mivel csoportos kedvezményük van, jutányos áron lehet velük menni.

A mesés Bora Bora, Dominika vagy éppen Bali, Japán a cseresznyefa virágzáskor, a francia riviéra a levendula virágzás idején, ilyen, és ehhez hasonló gyönyörű helyek mindössze fejenként 200-270 ezer forintért.

Ha valaki rábólintott, akkor nagyon rövid határidőt kapott a pénz befizetésére.

Még ma estig kell, holnap délig kell, azonnal kell, mert különben lejár a regisztrációs határidő - többnyire ilyen indokok voltak. Ugyan voltak olyanok, akik valóban el is utazhattak a stábbal, sok utazásból azonban semmi nem lett, és a pórul járt emberek a befizetett pénzt se kapták vissza. Sokszor előfordult, hogy az utazás azért hiúsult meg, mert Dros az utolsó pillanatban közölte: sajnos most mégsem mennek, a pénzt visszafizeti, amint tudja. De több olyan eset is volt, amikor az érintettek befizették a pénzt, majd egy-két nap múlva, miután a közösségi oldalakon értesültek Dros híréről, lemondták az utat, és azonnal közölték: kérik vissza a pénzt.

Szűz Mária-szobor, Mickey egér jelmez, felpimpelt golfkocsi

De hogyan bízhattak meg annyira az érintettek valakiben, hogy előre kifizettek több százezer forintot? Egyrészt nyilván

bizalomgerjesztő volt, hogy az utazásokat egy olyan ember kínálja, akinek évek óta az a munkája, hogy távoli országokba utazik, és ott tv-műsorokat csinál.

Drosnak ugyanis korábban az ATV-n volt műsora Fapados menyegző, később pedig a TV2-csoporthoz tartozó FEM3-on Tervezz álomesküvőt címmel.

Műsorvezető arcom van, forgatással foglalkozom

- az egyik károsult szerint Dros ilyen szövegekkel igyekezett bizalmat kelteni az emberekben. Az sem volt ritka, hogy mutatott is pár részt műsoraiból, és azt is hangsúlyozta, hogy „jó könyvelője van”.

Az érintettek szerint egyébként nem tűnt úgy, hogy Dros nagy lábon élt volna, de voltak olyan kijelentései, amik azt a látszatot kelthették, hogy nincsenek anyagi gondjai.

Mondott mindent, repülőgépet akar venni, meg hasonlók. Egyszer mutatott képeket egy motorcsónakról, amit állítása szerint ő vett, azt tervezte, hogy majd azzal jár be Pestre, mert sok dugó van a Dunakanyarban. Azt hittem magamról, hogy dörzsölt ember vagyok, de mégis át tudott verni.

-mondta az egyik károsult.

Emellett Dros hithű katolikusnak hirdette magát. Tahitótfalu egyik utcájában még egy Szűz Mária szobros oltárt is állíttatott, amelyről a katolikus Magyar Kurír is hírt adott.

Harmadrészt aktív jótékonykodó hírében állt ismerősei körében. Télen télapó jelmezben osztogatott ajándékokat a tahitótfalui gyerekeknek, nyáron pedig Mickey egér maskarában fotózkodott velük. Erre a célra még egy golfkocsit is beszerzett, amelyet télen télapó, nyáron pedig Mickey egér kompatibilisre alakított.

A télapó jelmez miatt egyébként össze is különbözött a település akkori plébánosával, aki szerint a télapó egy kommunista fogalom, és nem jó, ha bármilyen módon is Szent Miklóshoz hasonlítják - mindezt Erdős Attilától, a tahitótfalui katolikus közösség akkori vezetőjétől tudtuk meg. Erdős egyszer kirakott egy félig vicces, félig komoly posztot Facebookra, amelyben az volt, hogy a télapó jelmezbe öltözött imposztorok előbb-utóbb lebuknak.

Egyesek szerint Dros ekkor azt hangoztatta, el fogja intézni, hogy Erdős ne maradjon Tahitótfalu plébánosa. Nem tudni, hogy ennek bármi köze lett-e ahhoz, hogy nagyjából egy év múlva Erdőst máshová helyezték. A plébános egyébként hangsúlyozta, hogy Dros sem a konfliktusuk előtt, sem utána nem járt misén, soha nem látta őt a helyi templomban.

Tudta mit kell mondani, hogy fájjon

A lehetséges károsultak közül volt, aki azt mondta, hogy Dros „nagyon jól ismeri a szavakat és az embereket, kihasználja, irányítja őket”.

Kedves, intelligens, választékosan beszél. Nagyon képben van, úgy tűnt, hogy jártas az idegenforgalomban, hangoztatta, hogy sok helyen járt a világban

– részletezte egy másikuk. Azonban többen is hangsúlyozták, hogy ez a kedves, megnyerő hangnem egyik pillanatról a másikra megváltozott, ha valami nem úgy alakult, ahogy Dros szerette volna. Ilyen esetekben ugyanis rendkívül durva stílusra váltott, „tudta mit kell mondani, hogy fájjon” – mondták róla.

A károsultak több esetben „utazási megbízást” írtak alá, amit Dros a Tahi Panoráma Kft. céges bélyegzőjével le is pecsételt. Azonban a károsultak szerint a cég nem Dros nevén van, hanem egy a településen ismeretlen férfién, aki állítólag egy pomázi romos épületbe van bejelentve. Persze ezt csak utólag tudták meg. Amikor a pénzt átadták, akkor

többen is annyira elővigyázatlanok voltak, hogy semmiféle szerződést nem írtak.

Bár ők azt mondták, hogy amikor feljelentést tettek, a rendőrségtől azt a tájékoztatást kapták, hogy a banki átutalás is bizonyítéknak tekinthető.

A kimagyarázás lélektana

A feljelentések előtt az érintettek megpróbálták rábírni Drost, hogy adja vissza a pénzüket, aki egyébként a tartozások tényét egyszer sem tagadta. Voltak, akik ígéretet kaptak arra, hogy már másnap, vagy egy héten belül, vagy harminc napon belül visszakapják a pénzüket. Néhányuknak fizetett is Dros, de sok esetben nem jött meg a pénz.

Az elmondások alapján bár Dros évek óta csinálja, amit csinál, folyamatosan

húzza az időt, és tagadja, hogy szánt szándékkal húzza le az embereket, szerinte ő csak jót akar nekik,

jutányos áron kínál fantasztikus nyaralásokat, csak hát sokszor közbejön valami, ezért hiúsulnak meg az álomutazások.

Mindezek mellett Dros a nyomásgyakorlástól sem riad vissza. Többen említették, hogy kaptak tőle egy „ügyvédi papírt”, ami első ránézésre akár ijesztő is lehet, eltántoríthat valakit attól, hogy feljelentést tegyen. Azonban, ha alaposan elolvassa az ember, akkor látja, hogy ez nem más, mint egy ügyvédi meghatalmazás. Dros meghatalmazott egy ügyvédet, hogy „rágalmazás bűncselekmény miatt indítandó büntetőeljárásban” képviselje őt. De arról nincs benne szó, hogy bármilyen ilyen eljárás elindult volna. Ráadásul felhívtuk az ügyvédet, aki közölte, hogy bár valóban volt korábban ilyen meghatalmazás, de semmilyen ilyen jellegű konkrét ügyben nem képviselte/képviseli Drost, aki egy ideje már nem is az ügyfele.

Fotó: youtube Dros Róbert a Tervezz álomesküvőt! című műsorban

Az egyik érintett azt mondta, hogy a károsultakat gyűjtő Facebook-csoport létrehozása idején beszélt Drossal, aki az üvöltözős telefonhívás során közölte vele, vagy törlik a csoportot, vagy bepereli őket, és akkor 60 millió forint sérelemdíjat fog kérni becsületsértésért. Egy másik károsult arról beszélt: őt azzal fenyegette meg Dros, hogy ha nem áll le, ráküldi a vállalkozására a NAV-ot. De olyan is akad, akinek egy veszekedés során Dros azt mondta: ha minden kötél szakad, legfeljebb börtönbe megy, és onnan fog röhögni rajtuk, hogy nem kapják vissza a pénzüket.

Őt is súlyosan megfenyegethették

Bár a pénzüket követelő emberek közül sokan tettek feljelentést, voltak, akiknek nem tetszett az eljárás lassúsága, ezért súlyosan megfenyegették Drost. Fenyegető telefonhívásokat és üzeneteket is kaphatott, de előfordult olyan is, hogy valaki elment a házához, és ott, személyesen követelte vissza a pénzt.

Információink szerint a feljelentéseket a XI. kerületi rendőr-kapitányságon összesítik. Több feljelentőnek azt mondták, hogy amíg nem hallgatják ki az összes tanút, addig Drost nem idézik be. Többen egyébként attól tartanak, hogy Dros a közeljövőben ismét külföldi útra indul, és látva azt, hogy szorul a hurok körülötte, nem tér vissza Magyarországra.

Megkerestük a rendőrséget, hogy folyik-e bármilyen nyomozás Dros Róberttel és a Tahi Panoráma Kft-vel kapcsolatban, de azt írták, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény miatt nem áll módjukban válaszolni. Telefonon elértük Dros Róbertet is, aki azonban nem járult hozzá ahhoz, hogy leközöljük az üggyel kapcsolatos álláspontját.

(Borítókép: Dros Róbert Mickey egér jelmezben ajándékot oszt gyerekeknek. Fotó: Olvasói fotó / Index)