Menjenek a földekre dolgozni, kérte a karantén alatt levő franciákat a miniszter

A koronavírus-járvány terjedése miatt lelassult francia gazdaság ösztönzése céljából a francia kormány a hazai termékek fogyasztására buzdított kedden, a mezőgazdasági miniszter pedig a kényszerszabadságon lévő és tétlenné vált embereket arra kérte, hogy „menjenek ki a földekre dolgozni”, ezzel segítve az idénymunkások nélkül maradt mezőgazdaságot.

Didier Guillaume mezőgazdasági miniszter szavai elég nagy zavart okoztak a francia (és nemzetközi) médiában, ugyanis a hivatalos kormánykommunikáció hetek óta arra kér mindenkit, hogy maradjon az otthonában, ráadásul Edouard Philippe miniszterelnök hétfő este a kijárási tilalmak szigorításáról döntött. A karanténszabályok szerint a franciák csak indokolt esetben hagyhatják el otthonukat, és csak a lakókörzetükben mozoghatnak: amennyiben nem lehetséges megoldani az otthoni munkavégzést, elmehetnek munkahelyükre, ahogyan bevásárolni és orvoshoz is, valamint kutyát sétáltatni, egyénileg sportolni is engedélyezett, ugyanakkor nem csoportosulhatnak, írja az MTI.

Guillaume megjegyzése annak tudható be, hogy a francia mezőgazdaságot már a koronavírus-járvány előtt is komolyan sújtotta globalizáció mellett az elvándorlás is, a járvány pedig még tovább lassította a szektort.

„Kétszázezer közvetlen munkahely áll jelenleg rendelkezésre a külföldi munkaerőtől megfosztott mezőgazdaságban, amelyet általában a földeken alkalmaznak” – mondta a tárcavezető a BFM hírtelevízióban. A mezőgazdasági miniszter a több millió munkanélkülihez, illetve ahhoz a több százezer franciához szólt, akik a járvány terjedése miatt bevezetett korlátozások következtében kényszerszabadságon vannak, s a kijárási tilalmak miatt nem hagyhatják el az otthonaikat. Példaként említette a vendéglátásban, a turizmusban és a szolgáltatásban dolgozókat.

A francia mezőgazdaság évek óta több ezer külföldi idénymunkást alkalmaz, ám ők az európai karanténszabályok miatt nem jutnak el most Franciaországba.

A hétfői adatok szerint Franciaországban 19 856 fertőzöttje és 860 áldozata van a koronavírus-járványnak.

