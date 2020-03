Mégse adják ki azoknak a cégeknek a teljes listáját, ahova bemehetnek a katonák

A honvédelmi államtitkár múlt héten bejelentette, hogy kiszemeltek nagyjából 140 olyan fontos céget, melyeknél – ha szükségesnek ítélik – a katonák vehetik át az irányítást. Egészen pontosan

Közel 140 létfontosságú szolgáltató céget, gyártókapacitást azonosítottak; amennyiben szükséges, ezek irányítását a helyszínre települő honvédelmi törzsek veszik át

– idézte az MTI Szabó István honvédelmi államtitkárt. Ezen cégek nagyjából felét megismerhettük (71-et), és úgy volt, hogy a második fele is nyilvános lesz. De most mintha meggondolta volna magát a kormány.

Nem mindegy, hogy mit csinálnak a megfigyelők/helytartók

Egyelőre a hadsereg csak megbízottakat küldhet a legfontosabbnak kiválasztott cégekhez. Bár a honvédelmi törvény értelmében az érintett cégek akár állami felügyelet alá is kerülhetnek, ennek elrendeléséről eddig még nem történt bejelentés.

Itt olvashat részletesebben a témáról, de könnyű belátni, hogy a cégekkel katonák odaküldése nélkül is lehet intenzív kapcsolatot tartani, ezért egy ilyen döntés elég kockázatos, miközben a hatékonysága nem magától értetődő egy járvány esetén. Ezért különösen fontos, hogy az állam átláthatóan viselkedjen, megindokolja, hogy szerinte miért ez a legjobb megoldás, hol, mit és hogyan akarnak a katonákkal csináltatni a cégeknél.

Mást mond a száj, mint amit csinál a kéz

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón kérdésre el is mondta, nem látja akadályát, hogy

az érintett cégek listája nyilvános legyen.

Rá is kérdeztünk a Honvédelmi Minisztériumnál, ők pedig a nevek felét el is árulták. Pontosabban miután 71 céghez kimentek a katonák, utána kitették a honlapjukra ezen cégek listáját. Ezen rajta volt a Mol, a paksi atomerőmű és a HungaroControl, de például egyedüli élelmiszer-kiskereskedőként az Auchan is, ami valószínűleg nincs épp a három legnagyobb iparági szereplő közt.

Megkérdeztük újra a HM-et, hogy akkor a maradék közel hetven cég listáját is adják ki. Erre viszont már nem akart válaszolni a minisztérium. Azt is megkérdeztük, hogy ha mégse akarják kiadni a listát, akkor miért nem, de azt se árulták már el. Pontosabban annyit mondtak, hogy

amennyiben a kialakult helyzet indokolttá teszi, a jövőben bővülhet az érintett vállalatok köre.

Erről pedig majd tájékoztatnak. A szűk szavú válasz alapján lehetséges, hogy még nem találták ki a másik 69 létfontosságú céget, akkor viszont az kérdéses, hogy mit azonosítottak múlt héten, hogy jött ki a „közel 140 cég”.

Ezért megkérdeztük a Miniszterelnökséget, hogy ilyen rövid idő alatt megváltozott-e a kormányzati hozzállás a lista nyilvánosságához, és ha igen, akkor miért. Ha válaszolnak, akkor beszámolunk arról is.

