A kábítószerpiacot is teljesen felforgatja a koronavírus

Ha valamire mindig van kereslet, azok az illegális/határeset cuccok, továbbá minden, amitől be lehet bódulni. A mindigbe a legvadabb időszakok is beleértendők, így például a háborúk és ostromállapotok, a gazdasági válságok, vagy a totális, szigorú tiltások ideje is: teljesen életszerűtlen, hogy majd pont ilyenkor ne akarnának az emberek drogozni, piálni, prostituáltakhoz menni, vagy fegyvereket vásárolni.

A koronavírus-járvány azonban egy kicsit más, és egy kicsit (nagyon) másmilyen világra szakadt rá, mint a korábbi válságok, ez pedig a feketepiacot is befolyásolja.

A világvége-hangulat miatt a fegyverek ugyan továbbra is mennek (lásd például a legálisan beszerezhető pisztolyok hazai felfutásáról írt cikkünket, ami alapján nincs okunk azt feltételezni, hogy az illegális piac ne lódulhatott volna meg hasonlóképpen), a prostituáltak és a kocsmák forgalma viszont biztosan visszaesett a kocsmák, szórakozóhelyek kényszerű bezárása és a távolságtartás miatt. De mi a helyzet a kábítószerekkel?

Minden Kínából jön

A Vice riportja szerint a koronavírus már a drogkereskedelemben is érezteti a hatását, a portálnak egy hírhedt mexikói kartell tagjai és szakértők meséltek az utóbbi hetek fejleményeiről. A Sinaloa kartellnek dolgozó, Jesús álnéven nyilatkozó csempész arról számolt be, hogy ő is néhány kereskedőtársa a múlt héten Whatsappon keresztül üzenetet kaptak a bűnszervezet fejétől, Ismael "El Mayo" Zambadától, amelyben az állt, emelkedni fog a metamfetamin nagykereskedelmi ára. Nem is kicsit:

a korábbi 2500 pesó helyett 15 ezer pesóért (kb 600 dollárért) kell adniuk egy font (kicsit kevesebb, mint fél kiló) kristályt a kialakuló hiány miatt.

Az üzenet szerint ha valaki nem engedelmeskedik, annak következményei lesznek, márpedig az ilyesmit a Sinaloa esetében nem érdemes félvállról venni.

A dolog mögött van logika. Bár általában nem úgy szoktunk gondolni a drogkartellekre, mint a sima gazdasági szereplőkre, azért vannak köztük hasonlóságok, mint például hogy

a szintetikus kábítószerek nagy részének előállítása is bonyolult, nemzetközi ellátási láncok működésének függvénye.

A metamfetamin és a fentanil nevű szintetikus ópiát alapját képező nyers vegyi anyagok például többnyire Kínából, azon belül is Hupej tartományból, a járvány kiindulópontjából jönnek.

A szállítmányok nagyjából le is álltak a Hupej-Mexikóváros drogkereskedelmi útvonalon, a kábítószerlaborok pedig kezdenek kifogyni a hozzávalókból, amelyekből Jesús beszámolója szerint alapesetben kb. egy hónapnyi tartalékot raktároznak.

A heroin is újra drágulhat

Egy másik csempész, Enrique a Vice-nak azt mondta, a klasszikusabb drogok is érintettek, a heroingyártáshoz szükséges aceton ára például több mint a duplájára nőtt az elmúlt 15 nap folyamán, a szokásos 60 dollár helyett 150-et kell adni 20 literért. Olyan pletykákat is hallott, hogy 1 kilogramm fentanil, amit a kartell nagykeráron 35 ezer dollárért árult, most már 42 ezerét megy.

A heroinpiac amúgy az utóbbi években gyengélkedett, mert amíg a nemzetközi kereskedelem flottul ment, sokkal jobban megérte mindenkinek a teljesen szintetikus fentanilt gyártani, ahhoz ugyanis nem kellenek nagy mákföldek és azokat megművelő munkások, csak külföldi laborok, amelyek folyamatosan szállítják az alapanyagot. A fentanil térhódításának köszönhetően a pár éve még kilónként 1800 dollárért árult heroin ára lecsúszott 320 dollár/kilóra.

A fentanil egyébként régebben egyenesen Kínából áramlott az USA-ba, ahol a legális ópiátokra rákapott függők közül rengetegen bele is haltak a túladagolásába, az ópiátkrízis folyományaként pedig Kína egy idő után keményen lecsapott a gyártókra – innentől az előállítás nagyobb része Mexikóba került át, de alapanyagok szintjén továbbra is megvan a kínai kitettség. (Az egyik főbűnös az amerikai igazságügyi minisztérium szerint egy Yan Xiaobing nevű üzletember, akinek vuhani székhelyű, gyógyszeripari alapanyagokat gyártó cége egy kis mellékesként az illegális fentanilpiacot is ellátja, de Kína megtagadta a kiadatását az amerikai hatóságoknak).

Jesús egyébként kétkedve fogadta a koronavírust, mint indokot az árak meglódulására, szerinte ez inkább csak kifogás a kartell vezetése részéről. "Eddig 100 ezer dolláros befektetésből 200 ezer dollárt csináltak, ami nem rossz pénz, de a kockázathoz képest nem elég. Most már 1,5 millió dollárt akarnak kihozni a 100 ezerből" - mondta. (A csempész helyzetértékelését azért némileg zárójelbe teszi, hogy a Vice riporterének a koronavírus-járványt magát is hazugságnak minősítette.)

Sok drogfüggőnek ez lehet a vég

Nem csak az alapanyagszállítás, a késztermék eljuttatása a fogyasztókhoz is új kihívásokkal jár. A Mexikó-USA határon a múlt hét óta új korlátozások vannak érvényben, így nehezebb átjuttatni kocsikban elrejtett árut a fő piacra. A kikötői forgalom esetleges korlátozása, illetve a kikötői kipakolás lelassulása további előre nem látható késedelmeket jelenthet a csempészeknek.

"Sok anyag fog vesztegelni kikötőkben a következő időszakban, mert nem lesz, aki kipakolja, vélekedett Bryce Pardo a RAND Corporation drogügyekkel foglalkozó kutatója." Ezt már mi tesszük hozzá, de ez a körülmény az Európai drogpiacot is érintheti: a kontinensen elfogyasztott kokain Latin-Amerikából származik, és első körben nagy kikötővárosokba fut be.

Pardo arról is beszélt, hogy a komoly amerikai drogfogyasztók számára borzalmas következményekkel járhat a koronavírus-járvány.

Az alkalmi használók ilyenkor visszavesznek, mert nincsenek bulik, a kemény függők azonban nem tudják csak úgy letenni a szert, ezért hiába drágul minden, bármi áron meg fognak próbálni hozzájutni. A Jesús álnéven beszélő drogcsempész is így vélekedett, szerinte a megemelkedő költségeket simán át tudják majd hárítani a vásárlókra:

A kiskereskedőknek emelniük kell a grammonkénti árat, és ez nem fog tetszeni az embereknek az utcán. De mivel már rá vannak szokva a kristálymetre, hiába panaszkodnak, végül csak meg fogják venni annyiért, amennyit csak kérünk érte.

Ennek kapcsán Bryce Pardo arról is beszélt, a súlyosan metamfetamin- vagy heroinfüggő emberek (akiktől most hirtelen a korábbi ár többszörösét fogják elkérni a drogadagjukért) a társadalom peremén élnek, és egyáltalán nincsenek jó egészségi állapotban. Szerint emiatt sokukat megölheti a koronavírus-járvány. Ha ez megtörténik, az hosszú távon lejjebb nyomja a keresletet, mert a volumen nagy részét ők fogyasztják el.

(Borítókép: Sinaloai rendőrök egy szintetikus kábítószer, elsősorban a metamfetamin előállítására alkalmas titkos laboratórium egyikét lebontják, Mexikóban 2019. június 4-én. Fotó: Rashide Frias / AFP)