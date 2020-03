Sokkal több kiadó albérlet lett Budapesten a koronavírus-járvány miatt

A budapesti albérletpiacon már érezteti hatását a koronavírus-járvány: az ingatlan.com elemzése szerint a járvány magyarországi megjelenése - az első fertőzött regisztrálása - óta eltelt két hétben 4 százalékkal 10 ezer fölé nőtt a kiadó lakások száma a fővárosban. A fővárosban 5,1 százalékkal nőtt kiadó lakásokat kínáló hirdetések száma, de a belvárosi kerületekben még nagyobb volt a növekedés, a VI. és VII. kerületben például 8, illetve 10 százalékkal nőtt a kínálat két hét alatt.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint a kínálatban elsősorban a korábban lakáshotelként működő, azaz rövid távra - jellemzően külföldi - turistáknak kiadó lakások jelentek meg, a lakásokat Airbnb-n és hasonló platformokon kiadó tulajok ugyanis úgy látják, hogy a járvány miatt várhatóan jóval kevesebben érkeznek majd külföldről. Ilyen lakáshotelekből pedig még van tartalék, a fővárosban még most is több mint 10 ezer, jellemzően jó állapotú lakás szerepel szálláshelyként a rövid távra kiadó lakáshotelek piacán, amelyeknek egy részét eladhatják, illetve hosszabb távon kínálhatják bérbeadásra a tulajdonosaik. A hirtelen jött kínálatbővülés az árakon is látszik,

az V., VI., VII. és VIII. kerületben az átlag albérletárak két hét alatt 1-4 százalékkal csökkentek.

Az V. kerületben 220 ezer forintra mérséklődött a bérleti díj, a VII. kerületben pedig 150 ezer forintra. A főváros egészében a bérleti díjak ugyanakkor még nem változtak: továbbra is 165 ezer forint a havi átlag. Balogh szerint még látványosabban mutatja a járvány árakra gyakorolt hatását, hogy jelentősen megnőtt a havi 100 ezer forintnál olcsóbban bérelhető lakások száma Budapesten.

Az ingatlan.com elemzése alapján a többi nagyvárosban - köztük az egyetemvárosok piacán - nem láthatóak a budapestihez hasonló kiugró változások. A kínálat alig 1 százalékkal bővült a megyeszékhelyeken, és az árakban sem figyelhető meg komoly változás az elmúlt két hétben. Ez Balogh szerint elsősorban azzal is magyarázható, hogy a nagyvárosokban a lakáshotelek száma jóval kevesebb volt, mint a fővárosban.