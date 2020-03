Nem változtat az alapkamaton a jegybank

A Magyar Nemzeti Bank monetáris politikáért felelős Monetáris Tanácsa a március 24-i ülésén arról döntött, hogy nem változtatnak az érvényes jegybanki kamatkondíciókon. A jegybanki alapkamat 0,90 százalék maradt változatlanul. A Monetáris Tanács a tervek szerint fél négykor internetes sajtótájékoztatót tart.

A világ jegybankjai számos bejelentést tettek az elmúlt időben a járvány okozta gazdasági visszaesés miatt, az amerikai Fed rövid időn belül kétszer is vágott a kamatrátán, csökkentette az alapkamatot az angol Bank of England is.

Az amerikai kormány és a központi bank szerepét ellátó Fed sem tétlenkedik, monetáris és fiskális élénkítést is bejelentettek vasárnap. Soron kívüli kamatdöntő ülésen 1,00-1,25 százalékról 0-0,25 százalékra csökkentették az irányadó kamatot, és kvantitatív könnyítés keretében 700 milliárd dolláros kötvényvásárlási programról is döntöttek.

Az Európai Központi Bank nem nyúlt az alapkamathoz, de ők is számos gazdaságvédelmi intézkedést jelentettek be. A sokak által várt további kamatcsökkentés helyett az EKB hosszú távú kölcsönöket nyújt a bankoknak a likviditás növelésére, 120 milliárd euró értékben vásárol eszközöket, és kedvezőbb feltételeket biztosít célzott hitelprogramjában, a Bizottság pedig első körben elkülönített 37 milliárd eurót kárenyhítésre.