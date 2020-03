Április végéig biztosan zárva marad a kecskeméti Mercedes-gyár

Két héttel meghosszabbítják a kecskeméti Mercedes-gyár leállását, írja a kecsup.hu. Az eredetileg bejelentett két hetes leállás helyett tehát az újranyitás tervezett dátuma április 22-re tolódik. A tervek szerint az első héten egy műszakos, majd két hétig két műszakos munkarend lesz érvényben.

Az alkalmazottaknak kiküldött levélben azt ígérik, hogy a kieső időre szóló bérezésről tárgyalnak a szakszervezettel, és utána tudnak tájékoztatást adni. A koronavírus eleve nehéz helyzetben találta az európai autóipart, így a Magyarországon dolgozó cégeket is. A válság teljes hatása attól függ majd, hogy a most kieső termelés végleg elmarad, vagy a későbbiekben pótolható-e, de talán ennél is fontosabb hatás, hogy a járvány mennyire tépázza meg az európai autókeresletet.