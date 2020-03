G20: ötezer milliárd dollárt pumpálnak a világgazdaságba

A G20-országok rendkívüli virtuális csúcstalálkozót tartottak, amin megvitatták a koronavírus-járvány elleni intézkedések összehangolását, ennek végén bejelentették, hogy 5 ezer milliárd dollárral próbálnak majd segíteni a világgazdaságnak, és ezzel csökkenteni a járvány súlyos gazdasági hatásait.

A G20 által kiadott nyilatkozat szerint a koronavírus-járvány is mutatja, hogy mennyire összefonódik a világ, és milyen sebezhető.

„A vírus nem vesz figyelembe határokat”

– írták. A szolidaritás jegyében átlátható, átfogó, egyeztetett és tudományos alapokon nyugvó globális választ kell adni a világjárványra. Azt is írták, hogy eltökéltek abban, hogy együtt nézzenek szembe ezzel a közös veszéllyel. Meggyőződésük, hogy „szorosan együttműködve, együtt túljutunk ezen.”

A világ 19 legnagyobb gazdaságát, valamint az Európai Uniót összefogó csoportot idén elnöklő Szaúd-Arábia vezette a videókonferenciát. Az ülésen többek között Spanyolország, Jordánia, Szingapúr, Svájc, illetve az ENSZ, a Világbank, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vezetői is rész vettek, ahogy például az Afrikai Unió, a Délkelet-ázsiai Országok Szövetsége (ASEAN) és az Öböl Menti Együttműködési Tanács (GCC) is képviseltette magát.

António Guterres ENSZ-főtitkár „háborús időkben használatoshoz” hasonló intézkedéscsomag elfogadására szólította fel a G20-akat előzetesen.

