Befagy a lakáspiac, aki teheti, hátrahőköl az eladásból

Ahogy azt a terület szakértői is megjósolták, a lakáspiacot sem hagyja érintetlenül a koronavírus-járvány. Az ingatlan.com az Index részére kinyert adataiból már látszik, hogy a vírus magyarországi megjelenésének első heteiben országosan csökken a hirdetésszám, és fokozatosan nő az érték, amit a hirdetők elengednek az eredetileg várt árból.

Vagyis a piac lassanként befagyni látszik, a lakáseladásban gondolkodók többsége inkább kivár, aki viszont mégis árulja az ingatlanát, az egyre nagyobb összegről hajlandó lemondani már az irányárban is.

Az ingatlan.com adatbázisából lekértük:

hogyan változott az aktív és a feladott hirdetések száma;

hogyan változott azoknak a hirdetéseknek a száma és aránya, amelyeknél egy héten belül árat csökkentett a hirdető;

átlagosan mekkora árcsökkentéseket hajtottak végre az eladók a hirdetésekben.

A budapesti és országos bontású adatokból kirajzolódó kép szerint jókora szórás van az egyes kerületek és megyék trendjeiben, de összességében elmondható, hogy az időben az árcsökkentésről döntő tulajdonosok egyre nagyobb mértékű árengedményt tesznek a vevők megtalálása érdekében, mondta Balogh László, a portál vezető elemzője.

Az alábbi ábrák azt mutatják, hogy egy héten belül az aktív hirdetések hány százalékánál csökkentettek árat az eladók, és hogy átlagosan hány százalékosak voltak az engedmények.

Az elsőként mutatott, február 12-19-es hétnapos intervallumot tekinthetjük egyfajta referenciának a koronavírus-hatás szempontjából, ugyanis ekkor még nem jött be Magyarországra a kór. Látszik, hogy a hirdetők 3,4 százaléka már ekkor is magától csökkentett az áron egy héten belül, átlagosan 4,7 százalékos engedményt adva országos átlagban (valamikor az intervallum első és hetedik napja között).

Ez lehet annak következménye, hogy az ingatlanpiaci kereslet egyébként is látványosan befékezett az elmúlt 2-3 negyedévben, és több hirdető maradhatott érdeklődők nélkül.

Az engedmények mértéke aztán a koronavírus hazai megjelenése után szolidan nőni kezdett.

Február 26. és március 4. közötti hét napban már -5,15 százalék volt az átlagos árváltozás a csökkentett árú hirdetéseknél (ezt a hetet a nagyobb átláthatóság érdekében a grafikonon nem jelöltük). Március 4. és 11. között ugyanez a szám már -5,44 százalék, március 11. és 18. között -5,68 százalék (az ábrán ezt se keresse), majd

március 18. és 25. között már 5,87 százalék.

Ezzel párhuzamosan viszont az aktív hirdetések száma, valamint a csökkentett árú hirdetések száma és aránya is visszaesik. Utóbbi két adat 4886-ról 3217-re (Budapesten 2523-ról 1559-re), és 3,4 százalékról 2,3 százalékra (Budapesten 4,8-ról 3,9 százalékra). Az aktív hirdetések száma pedig országosan 143,9 ezerről 139,8 ezerre, Budapesten pedig 52,5 ezerről 50,2 ezerre csökkent a vizsgált időszakban. Mindez arról árulkodik, hogy egyre több tulajdonos dönt inkább úgy, hogy a kivárás taktikáját alkalmazza, és

inkább elhalasztja a lakás eladását, mint hogy esetleg nagyobbat kelljen engednie az árból.

Kérdés, meddig marad a mostanihoz hasonló, tetszhalott állapotban a piac, és ki meddig tudja halogatni az ügyletet.

Aki viszont valamiért mégis jobbnak látja most eladni, az akár már olyan rövid idő leforgása alatt, mint egy hét, úgy dönthet, hogy teljesen magától elenged 100-300 ezer forintot, és ez még csak az első válságos hónap, valamint csak a hirdetett összeg, vagyis az irányár. "Valószínűleg ezek azok az eladók, akik vevőkkel még nem is találkoztak, hiszen komoly érdeklődők esetén nem kezdenének árcsökkentésbe. Ennek megfelelően a vevők az alkupozíciójukat felhasználva most még nagyobb engedményeket tudnak elérni." – kommentálta Balogh László az adatokat.

Ezt az újonnan feladott hirdetések számának alakulása is mutatja: bár ez a csökkenési folyamat sem most kezdődött, nagyon meredek lefelé ívelést mutat március elejétől kezdődően, és

az utolsó teljes héten már 57 százalékos visszaesést látunk 2019-hez viszonyítva.

Az is szépen kirajzolódik, hogy országosan a legnagyobb árcsökkenéeks azokban a megyékben láthatóak, amelyek eddig sem voltak túl felkapottak lakáspiaci szempontból, mondta Balogh László.

Békésben, Nógrádban, Hevesben, Tolnában az országos átlagok közel dupláját, néhol azt is meghaladó értékeket látni.

Nógrád és Heves esetében már a vírus hazai megjelenése előtt is ilyen drámai különbség volt az országos átlaghoz képest, a többi megyében azonban inkább március eleje után látszik kisebb-nagyobb kiugrás. A változásokat megfigyelve országosan és Budapesten belül pedig még inkább kirajzolódik az, hogy a turizmus hirtelen lenullázódása által leginkább sújtott kerületekben és megyékben nőtt meg az árengedmények nagysága.

Az utóbbi egy hónapban pl. az V. kerületben 2,23 százalékról 8,42 százalékra, Somogyban pedig 4,72 százalékról 9,28 százalékra.

Ezek a friss trendek átlagos (hirdetett) négyzetméterárak tekintetében még csak kis mértékű csökkenést indítottak el, de az azért sokatmondó, hogy 2020. február vége és 2020. március vége között az ingatlan.com adatai szerint Zugló kivételével az összes budapesti kerületben stagnáltak, vagy 1 százalék alatti mértékben visszaestek a négyzetméterárak, és nagyon hasonló a kép a megyeszékhelyeken is: itt egyedül Egernél látszik egy 3,2 százalékos növekedés, a többi nagyvárosban stagnálást vagy kis mértékű árcsökkenést mutatnak a számok.

(Borítókép: Jászai Csaba / MTI)