Távolságtartó matricákat oszt boltoknak a főváros

A koronavirus.budapest.hu oldalon igényelhetnek a fővárosi boltok ingyenes, padlóra ragasztható távolságtartó matricákat, jelentette be Kerpel-Fronius Gábor főpolgármester-helyettes. Ezek a matricák jelzik a sorban álló vásárlóknak az egymástól tartandó biztonságos távolságot, és ha azt betartják, kevésbé terjed a járvány.

Mint a főpolgármester-helyettes rövid, a közösségi oldalán elhelyezett videójában elmondja, a tapasztalatok szerint sok üzletben a vásárlók a megfelelő távolságot találomra állapítják meg.

A vásárlókat és a boltosokat is segíteni szeretné a főváros azzal, hogy olyan matricákat gyárt le, amelyek felhívják a figyelmet a távolságtartásra vásárlás közben és segítenek abban, hogy ne legyen zsúfoltság a boltokban. A matricák és kiszállításuk is ingyenes, de internetről is letölthetőek.

Mint arról beszámoltunk, az ötlet nem új, néhány napja már elkezdték kijelölni több boltban is, hogy sorban álláskor mekkora távolságot kell tartani. Van, ahol táblával, máshol meg csak szimplán ragasztószalaggal jelölik ki ezeket a távolságokat.

