Százan ugranak egy új állásra, durván visszaestek a hirdetések

Drasztikusan átalakítja a munkaerőpiacot a járvány, lényegében leállt a gazdaság, sok helyen elbocsátások vannak, így talán nem meglepő, hogy jelentősen visszaesett a nyitott pozíciók száma is.

Amerikában múlt héten rekordmennyiségű, szezonális hatással kiigazítva több mint hárommillió ember jelentett munkanélküliséget, de Gulyás Gergely is arról beszélt a legutóbbi kormányinfón, hogy itthon is olyan 30-40 ezer állás szűnhet meg csak márciusban.

Bár Magyarországon még nincs nyilvános adat arról, hogy hányan regisztráltak álláskeresőként, az álláshirdetéses oldalakon már látni, hogy durva visszaesés van. Tavaly december és idén február közt a munkanélküliek átlagos létszáma 164 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 3,5 százalék volt a KSH adatai szerint, tehát a hivatalos statisztikában még pont nincs benne a visszaesés.

A Profession.hu adatait megnézve viszont látszik, hogy drasztikusan visszaestek a feladott új álláshirdetések, az ábrán a 2020. 03. 16. és 26. közötti időszak van összehasonlítva az előző év azonos időszakával. A területek melletti szám azt jelzi, arányaiban hány hirdetés volt az adott kategóriában a kérdéses periódusban tavaly.

Az ábrán látszik, hogy a legdrasztikusabb visszaesés a közigazgatásban és a vendéglátásban volt, egy új állást sem adtak fel ebben a tíz napban. Drasztikusan lecsökkent a segédmunkát és a szakmunkát ajánló hirdetések száma is, pedig ez a két kategória az, ahol a legtöbb hirdetést adták fel tavaly ilyenkor.

Egyedül a jogi tanácsadás és a mezőgazdaság területén növekedett az álláshirdetések száma. A jogi tanácsadás talán nem meglepő, hiszen megnövekedett az igény az ilyen jellegű szolgáltatások iránt, főleg munkajogi tanácsadásra van sokaknak szüksége. A mezőgazdaság pedig jellegénél fogva lehet kivétel, hiszen azt nem lehet csak úgy felfüggeszteni, mint az ipart; ha egy munkafázis nem kerül elvégzésre, akkor az az egész évre kihatással lehet.

A Profession.hu elemzéséből az is kiderül, hogy kiemelkedő növekedés látható állásajánlatokban a nagyobb élelmiszerláncoknál, akik leginkább bolti eladókat keresnek a hirtelen megugrott forgalom kezelésére. Az oldal az Index kérdésére elmondta, hogy 15 százalékkal nőtt a regisztrált felhasználók száma az előző év azonos időszakához mérten.

A vállalatok fele teljesen beszüntette toborzási tevékenységét, derül ki a Trenkwalder munkaerő-kölcsönző és -közvetítő cég elemzéséből. Az elmúlt egy hét során a Trenkwalder több mint 200 partnercéggel egyeztetett, ezeknek 50 százaléka átmenetileg teljesen felfüggesztette toborzási tevékenységét. A megkérdezett cégek 45 százaléka ugyanakkor – legalább bizonyos munkakörökre – továbbra is keres embert.

A cég a nemzetközi fuvarozás és személyszállítás, a szálloda- és vendéglátóipar, rendezvényszervező és turisztika területén tapasztalta a legnagyobb visszaesést. Az agrár- és élelmiszeripari szektorban, a belföldi logisztikában (házhoz szállítások), a kiskereskedelemben, illetve a gyógyszeripari területen viszont megnövekedett munkaerőigényt mutatnak.

Arra számítunk, hogy a jelenlegi válság nem csupán kiváltó okában, hanem ebből fakadóan időbeli lefutásában is jelentősen különbözni fog a legutóbbi, 2008-as válságtól: látunk rá reményt, hogy a munkaerőpiac jelenlegi krízise nem tart tovább hat hónapnál

– magyarázza G. Nagy Balázs, a Trenkwalder ügyvezetője.

A SimpleJob állás- és munkavállaló kereső portál is arról számolt be, hogy egyedül az élelmiszer-kiskereskedelembe és ételkiszállításra keresnek embereket a cégek, valamint igény van az egészségügyi önkéntesekre is. A SimpleJob digitális állásközvetítő platformjára regisztráló munkakeresők száma radikálisan nőtt az elmúlt napokban, közölte a cég.

Nagy a verseny a meghirdetett pozíciókra, két nap alatt annyi jelentkezés érkezik egy állásra a SimpleJob oldalán, mint korábban egy hónap alatt.

Például egy csomagoló vagy sofőr állásra két nap alatt több mint 100 fő jelentkezett.

A regisztráló álláskeresők száma pedig megduplázódott az előző heti adatokhoz képest, szám szerint túllépte a napi 500-at.