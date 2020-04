Megvannak Parraghék kereskedelmi javaslatai a kormány új élénkítő csomagjába

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara ágazatspecifikus javaslatokat állított össze a készülő óriási állami mentőcsomaghoz. Külön-külön munkacsoportok dolgoznak a a kereskedelem, a logisztika, az élelmiszer-gazdaság, az ipar, a turizmus és a pénzügy területén, a kereskedelmet érintő javaslatokról most a Portfolio számolt be. A kamara javaslataira érdemes odafigyelni, hiszen Parragh László, a szervezet elnöke is részt vett azon a hétfő reggeli tanácskozáson, ahol Orbán Viktor bejelentette: minden idők valaha volt legnagyobb gazdaságélénkítő akciótervére készül a kormány.

A javaslatcsomag legfontosabb részletei:

A kereskedelemre vonatkozó részletes javaslatokban szerepel például, hogy az élelmiszerüzletekben a vásárlókkal kapcsolatba kerülők kapjanak védőfelszerelést;

és hogy a forgalomcsökkenés mértékétől függő bérleti díj módosítás jöhessen létre az üzletek bérlői és bérbeadói között;

valamint hogy átütemezhetőek legyenek a hitelszerződések, továbbá, hogy szükség esetén legyen egységes nyitvatartása a boltoknak és munkaerőhiány esetén ez akár egy rövidebb időszak is lehessen.

A listán az is rajta van, hogy az érintett üzletágak az adóelőlegekre fizetési haladékot kapjanak,

és hogy az áfa visszaigénylésének időszakát rövidítsék le.

A teljes javaslatcsomag itt olvasható, a gazdaságélénkítő csomagot pedig várhatóan április 6–7. környékén ismerteti a kormányzat.