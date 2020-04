Nem akadályozza a gabonaszállítást a járvány

A járványügyi helyzet és az ahhoz kapcsolódó intézkedések ellenére is folyamatos az áruforgalom a mezőgazdasági termékek tekintetében, olvasható a Concordia Közraktár Zrt. helyzetjelentésében a mezőgazdasági áruk forgalmáról. A gabona és más szemes termények szállítása, ki- és betárolása is az év ezen időszakában megszokott módon zajlik. A vasúti forgalomban egyáltalán nem érezni a változást, a közúti fuvarozók is rendben indulnak és érkeznek, a határátkelés jelenleg legfeljebb néhány órás késedelmet jelent a megszokottakhoz képest.

– ismertette tapasztalataikat dr. Halmos Gábor, az országszerte 13 raktárteleppel és mintegy 200 ezer tonna tárolókapacitással rendelkező Concordia Közraktár Zrt. vezérigazgatója.

A vasúti teherszállításban jelen pillanatban nem tapasztaltak sem késést, sem fennakadást, és a volumen is megfelelő. A közúti áruszállítás is helyreállt, legfeljebb egy-két órás késések fordulnak elő, ami jelentős javulás a közelmúlthoz képest.

A vezető hozzátette, hogy bár látják, hogy a háttérben vannak szokatlan mozgások az új helyzet hatására, sokan új kereskedelmi lehetőségeket, stratégiákat keresnek az ágazatban, ez a letárolási, közraktározási hajlandóságban egyelőre nem jelentkezett.

Az élelmiszer-kiskereskedelemben tapasztalt intenzitás és felfokozott hangulat az alapanyagként szolgáló gabonák piacán, legalábbis a raktározás területén nem tapasztalható, minden szolgáltatás és raktártelep üzemszerűen működik. „Egyértelmű trendről, szokatlan jelenségről nem tudunk beszámolni, de inkább a kivárás felé mozdultak a termelők és kereskedők, élénkülésnek nincs jele” – zárta összefoglalóját a szakember.