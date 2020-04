Járvány idején kiváltható a postára járás

A posták, a bankfiókok ugyan működnek a koronavírus jelen fázisában, így akinek nagyon muszáj, továbbra is tudja intézni a hivatalos postai, vagy banki ügyeit, utalásait, csekkbefizetéseit, csomag-, vagy éppen levélfeladásait, de azért jobb otthon maradni.

Tudja ezt vélhetően a lakosság zöme is, azt hallottuk, hogy a járvány alatt körülbelül harmadával esett vissza a hazai levélforgalom.

Ha nagyon muszáj

Természetesen, amit csak lehet, érdemes most halogatni, nem a legjobb ötlet kedves születésnapi lapot küldözgetni Stockholmba, most tényleg megteszi egy e-mail-üzenet. Ám bizonyos határidős befizetések, vagy éppen a család bevételeihez elengedhetetlen számlák feladása, esetleg egy idős vidéki rokonnak nélkülözhetetlen csomag feladása ilyenkor is jelentkezhet. Ráadásul sok, jelenleg is aktív munkatárs visszatérő feladata a postai ügyintézés.

A posta mindenkinek kerülendő kockázat, még akkor is, ha biztos minden postai dolgozó is maximálisan óvatos, takarít, fertőtlenít, távolságot tart, és az ügyfélterekben limitálja azt, hogy mennyien tartózkodhatnak bent, de a legjobb minden olyan kimozdulást kerülni, ahol sokak által sűrűn látogatott termekben kell megfordulnunk.

A digitális csatornák

Ha sorba vesszük, hogy milyen hétköznapi tevékenységek miatt fordulnánk meg ilyen helyeken, szinte mindenről kiderül, hogy kiváltható digitális megoldásokkal.

Bankfiókba járni és utalási megbízásokat kitölteni, eddig is teljesen ésszerűtlen tevékenység volt, alighanem a legtöbb hazai banki ügyfél már ma is ismeri a saját online ügyintézési lehetőségeit, van már internet banking, mobile banking regisztrációja. Akinek nincs, annak ezt most érdemes kialakítania.

A háztartások életében felmerülő legtöbb utalás lebonyolítására a netbanking tökéletesen alkalmas.

A rendszereknek van memóriájuk, okosak, automatikusak. Adhatunk csoportos beszedési megbízásokat a rendszeresen felmerülő közüzemi díjakra, közös költségre, telefonszámlára.

Aki pedig továbbra is maga szeretné megnyomni a gombot, vagyis közvetlenül szeretné kontrollálni az összes utalását, annak is megjegyzik az okos netbanki rendszerek, a visszatérően felmerülő partnerek adatait, számlaszámait, jellemző közleményeit. Gyakorlatilag ezzel a módszerrel minden jellemző befizetés (gyerekek ebédbefizetése, kamarai tagdíj, adófajták, osztálypénz) rögzíthető, és viszonylag gyorsan utalható.

Csekkbefizetés

Ha valaki eddig nem így utalt, hanem rendszeresen sárga csekkeken fizette be a gázszámlát, a mobilt, a távfűtést, az áramot, vagy éppen a kábeltévét, viszonylag egyszerűen átállhat ezeknél is a netbanki rendszerre.

Saját tapasztalatom szerint van olyan közüzem, amelyik a számlalevélben már megfelelően tájékoztat, leírja, hogy banki átutalásnál milyen információt (ügyfélszám, adószám, számla sorszáma) kér a közleménybe, hogy a befizetés egyértelműen azonosítható legyen, máshol nyomozni kell.

Ha nem vagyunk biztosak

Ha kicsit is vannak kétségeink, hogy nem kallódik-e el az utalásunk, felvilágosítást minden szolgáltatónál kérhetünk az ügyfélszolgálatoknál (van, ahol 0-24 órában, másnál csak munkaidőszerűen) a számlázásról.

Ennél azonban egy fokkal egyszerűbb ha beírjuk a keresőbe, hogy „online számlabefizetés a UPC-nél”, vagy „számlarendezés banki átutalással a Főtávnál” és hasonlókat, és mindenki pontosan leírja, hogy a fizikai csekkek miképpen rendezhetők online módon.

Aki nyitottabb a nagyon modern és nagyon praktikus megoldások előtt, illetve a különböző csekkekre egységes megoldást keres, annak ajánlható az icsekk nevű szolgáltatás. Ezt telepíteni kell ugyan a telefonunkra, de utána a csekkeken található QR-kód beolvasásával, rettentő egyszerűen fizethető ki minden sárga csekk.

Online levélküldés

Az Egyesült Államokban a válság alatt ugrott meg a Stamps.com, vagyis az online postai szolgáltatás üzlete. Ez a cég most 4 hetes akcióval, 5 dolláros ingyenkuponnal is csábítja az ügyfeleket.

Azon kevesek közé tartozik, amely cégnek még a tőzsdén is kilőtt az ára.

A sokféle szolgáltatás lényege, hogy fizikai levelet lehet úgy küldeni, hogy nem kell postára menni. Akinek van otthon nyomtatója, de nincsen bélyege, az online fizetéssel rendezheti a postai szolgáltatás díját, és feladhatja a levelét, de vannak teljesen online, saját nyomtatót nem igénylő levélküldési lehetőségek is.

Nyomtatás nélkül

Itthon erre a hibridlevel.hu magánvállalkozás és a Magyar Posta EPDB nevű gigantikus, évente 220 levelet kinyomtató nyomdája kínál közös megoldást. Ez a szolgáltatás a járvány alatt a megszokott új regisztrációs forgalom négyszeresét érte el, alkalmas akár egyetlen levél online feladására, de tömeges levélküldésre is.

Egy levéllel elmenni a postára, most ugyanúgy szívás, mint amikor egy céges ügyintéző sok levéllel, hosszú percekig intézkedne.

A szolgáltatás lényege, hogy egy bélyeg áráért a cég elintézi a levél kinyomtatását, megcímzését, borítékba tételét és feladását, vagyis a éevelünk valóban fizikailag fog megérkezni a címzetthez.

A szolgáltatás során online levélben küldhetjük el wordben, pdf-ben, vagy valamilyen fájlformátumban a levelet és a címzettet. Egy valamire nem jó, nem tudunk kézzel írt levelet küldeni, csak befotózva, de kézzel írt valódi aláírás nem kerülhet így a levélre.

Más kérdés, hogy a rokonok alighanem megértik, ha ez elmarad, a hivatalos levelek közül pedig a legtöbb, például egy számla így is érvényes.

Sok egyéni vállalkozónak, kis cégnek a számlák kiküldése miatt lenne szükséges postára menni. Ők próbálkozhatnak az online számlás cégek (számlázz.hu, billingo.hu, billzone.eu, revolution.hu) digitális megoldásaival, de aki fizikai számlát szeretne mindenképpen kapni, ott működhet fizikai számla, illetve fizikai levél formájában is az otthoni ügyintézés.

Csomagküldés

A csomagfeladás üzletágban millió cég hirdeti a szolgáltatásait. Itt a Magyar Posta annyiban versenyhátrányba lehet, hogy annak, aki postán szeretne csomagot feladni, nem nagyon van fizikai kontakt nélküli megoldása.

Ugyanakkor természetesen a hazai piacon sok olyan futárszolgálat van, amelyik vállal háztól, házig kézbesítést biciklivel, motorral, autóval, vagyis a futár kijön a csomagért.

Aki nagyobb távolságra adna fel csomagot, nekik is vannak, a legtöbb nemzetközi futárszolgálatnál otthon feladható szolgáltatásuk. Ezek természetesen nagyon gyors és profi szolgáltatások, ugyanakkor elég drágák is.

Érdekesség, hogy amennyiben a nemzetközi csomagküldést is vállaló szolgáltatók között nézünk körül, akkor olyan figyelmeztetésekkel találkozhatunk, hogy a koronavírus miatt napról, napra változhat, hogy milyen feltételekkel tud a cég szállítani.

Borítókép: A Magyar Posta csomagautomatája egy Váci úti bevásárlóközpontnál MTI Fotó: Marjai János