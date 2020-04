Tódul a hús Kínába

A megnövekedett kereslet fedezésére Kína csaknem 70 százalékkal növelte a húsimportját az idei elő két hónapban.

A kínai vámhatóság által közölt adatok szerint az ázsiai ország 1,25 millió tonna húst importált az idei első két hónapban, ami 69,6 százalékkal több az egy évvel korábbinál. Ezen belül a sertéshúsimport 98,2 százalékkal, 720 ezer tonnára ugrott a vizsgált időszakban.

Kína a világ legnagyobb sertéshús fogyasztója. A hazai kereslet rendre nő az év első két hónapjában a holdújév ünnepek ideje alatt. Az ázsiai ország részben a növekvő lakossági igény kielégítése céljából januártól 12 százalékról 8 százalékra csökkentette az importált sertéshús vámját. Az intézkedés meghozatalában fontos szerepet játszott ugyanakkor az is, hogy sertéspestis tizedeli az állományt, és emiatt kínálati hiány alakult ki.

